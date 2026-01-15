Julio Iglesias és en boca de tots des que sortissin a la llum el testimoni esfereïdor de dues extreballadores que l’han acusat d’haver abusat sexualment d’elles, d’haver comès tocaments i vexacions al llarg de tots els mesos que va durar els seus contractes. Les portes de la mansió de Punta Cana on resideix estan plenes a vessar de periodistes, tenint en compte que tothom vol aconseguir la primera reacció del cantant. Doncs ha estat la revista ¡Hola! l’única que ha aconseguit parlar amb ell. En les seves primeres paraules després de l’escàndol, l’artista assegura que trencarà el seu silenci “molt aviat” en un comunicat “que ho aclarirà tot”.
“A l’altra banda del telèfon, la veu de Julio Iglesias sona seriosa, greu i conscient que és un moment difícil“, comencen la crònica. Ara bé, també deixen clar que el troben “totalment segur” de la seva resposta: “Serà clara, contundent i no deixarà cap mena de dubte“. Encara no hauria arribat el moment de parlar públicament, però avança que aquest moment arribarà “molt aviat”.
Ara mateix, estaria preparant la seva defensa per intentar que tot s’aclareixi perquè vol “arribar al fons d’aquest tema” i que no quedi “cap dubte” de quines són les “vertaderes circumstàncies” i “el relat real” de tot el que ha passat. “La veritat arribarà molt aviat i tot s’aclarirà”, els hauria insistit diverses vegades pel que diuen.
El seu entorn més proper s’ha tancat en banda i està guardant un silenci absolut sobre el tema, però en declaracions privades estarien deixant clar que els fets són “totalment falsos” i mostren “estupor” davant la magnitud que ha agafat aquest tema. Des de Vanitatis han parlat amb alguns dels seus amics, que confessen que Julio Iglesias està “preocupat i amb l’ànim baix“.
L’artista no entén res, diu, i ahir mateix estaria fent “trucades contínues” a moltes de les persones de confiança que té a Espanya: “Ha demanat que el vagin informant sobre què s’està dient als mitjans de comunicació espanyols i què diu l’opinió pública“.
Surt a la llum el testimoni d’una tercera extreballadora enfadada amb Julio Iglesias
Després de les històries dantesques de les dues extreballadores amb les qui ha parlat Eldiario.es, ara treuen a la llum una tercera dona que afegeix més informació sobre el tema. En aquesta casa dels horrors, com l’han batejat les altres, sembla que també les obligava a sotmetre’s a revisions mèdiques: “Ens imposava que anéssim al metge a fer-nos proves del VIH, d’hepatitis i de clamídia encara que això no tingués res a veure amb les feines que fèiem a la seva mansió. Però sí, ens enviava al metge a totes“.
En el seu cas, assegura que van sotmetre-la a proves de malalties de transmissió sexual, que li van fer ecografies i també proves de sang per veure si tenia alguna malaltia: “No ho veia normal, però totes les noies que treballàvem allà havíem de fer això i després tenien accés als resultats”. Tot un seguit de pràctiques que denuncien públicament i que poden donar ales a la Fiscalia de l’Audiència Nacional per obrir una investigació al latin lover més internacional d’Espanya.