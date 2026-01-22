Julio Iglesias ha emès un altre comunicat, encara més contundent que l’anterior, amb el qual es defensa de les acusacions d’abús sexual que han emès contra ell dues extreballadores. La Fiscalia no li ha donat accés a la denúncia, assegura, i per tant li ha “impedit” exercir la seva defensa. Davant d’això, diu que es veu “obligat” a pronunciar-se públicament perquè és l’únic mitjà que li permet deixar constància de “l’absoluta falsedat dels fets denunciats”. I com ho fa? Amb les “proves” de les que disposa, els missatges de WhatsApp que van enviar-li les noies el 2021, quan encara treballaven per a ell, i d’alguns dels 2022 i 2023 -bastant després que, presumptament, abusés d’elles-.
“L’evidència és clara. Les comunicacions de WhatsApp enviades per les denunciants durant el temps que van treballar a casa meva i les comunicacions després de marxar, demostren que la informació difosa manca de veracitat”, etziba el cantant. Julio Iglesias considera “molt greu” que “la mentida i la desinformació” s’utilitzin com a “armes” per atacar persones.
“Tot té un límit i és necessari desemmascarar aquestes falsedats i explicar la veritat”, afegeix. I, com havia promès, adjunta algunes de les comunicacions de WhatsApp que, segons ell, posen de manifest “la incoherència” de les denúncies i “la manipulació mediàtica” a la qual se sent sotmès. Per fer-ho, se salta la protecció que s’havia donat a les víctimes perquè a les captures es pot llegir el nom de pila de cadascuna…
Aquests són els missatges de WhatsApp que aporta Julio Iglesias com a prova contra les denunciants
El missatge més antic data del 20 d’abril del 2021, quan encara treballaven per a ell. En el cas d’aquesta denunciant, pot llegir-se com es refereix a Julio Iglesias com a “professor” i com li desitja que “somiï amb els angelets“. Li arriba a dir que l’estima “molt” i que està a la seva “disposició total”, de fet, en un missatge llarg que acaba agraint-li la seva “paciència” i les seves “lliçons”: “Tots els dies al teu costat són valuosos per a mi perquè aprenc una mica més“. “Un petó i una abraçada“, prossegueix. Ell ha esborrat totes les respostes que va donar-les, és clar, ja que no n’apareix cap i resulta poc creïble que mai no respongués -si fas clic a “esborrar només per a mi” no apareix cap missatge que indiqui que l’has eliminat, de fet-.
En un altre missatge de WhatsApp, d’uns mesos posteriors, li diu que estarà “pendent” de la seva trucada, que l’avisi quan la “necessiti” i torna a dir-li que “l’estima”. Ell no ha dubtat a compartir un àudio que li envia la seva treballadora, fins i tot, en la que es mostra còmplice amb ell.
L’artista també ha compartit captures de pantalla que mostren les comunicacions que van tenir en dates posteriors als fets denunciats. Un exemple és la felicitació d’aniversari que va enviar-li una d’elles, quan li desitjava que Déu continués “omplint-lo de molta salut”, li enviava un petó i li tornava a dir que l’estima i que “sempre” el recorda amb estima perquè seria la seva fisioterapeuta “per sempre”.
Tots aquests corresponien als missatges que li havia enviat la que feia de fisioterapeuta per a ell, mentre que també ha volgut treure a la llum els missatges que va enviar-li la treballadora domèstica que ha fet el pas de denunciar-lo. En el seu cas, sorprèn que li desitgi bon any al 2023 i que deixi anar una frase que indica que podria haver-hi hagut una esbroncada entre ells: “M’agradaria desitjar-li bon any al senyor, però segur que no vol saber res de mi…“.
Un parell de mesos després, la noia tornaria a insistir preocupant-se per ell: “Espero no molestar-lo amb el meu breu missatge. Només és per saludar-lo i enviar-li una abraçada. A més a més de dir-lo que l’estimo molt i que estic a l’ordre“.
Aquesta és la manera que ha trobat Julio Iglesias d’intentar defensar-se, unes captures de pantalla que considera que poden demostrar que hi havia complicitat entre ells i que les noies no dubtaven a enviar-li els seus millors desitjos. Pensarà que aquesta és prova suficient per negar el presumpte abús sexual perquè creurà que sobta que siguin tendres amb ell després de l’infern que diuen haver passat allà. Serà el jutjat qui doni veracitat, o no, a aquests missatges i a tot el que han explicat les noies.