Julio Iglesias no surt d’una i entra en una altra, pel que es veu. L’exitós cantant, que s’enfronta a l’acusació d’abús sexual de dues extreballadores, ara rep una altra denúncia que empitjora encara més la seva imatge pública. En aquesta ocasió, són tres extreballadors els qui el posen contra les cordes perquè l’han denunciat per un presumpte acomiadament improcedent.
També ha estat Eldiario.es l’encarregat de treure a la llum aquesta informació, procedent de dos germans i un company que van estar treballant a la mansió de Punta Cana de l’artista 9 i 21 anys respectivament. Segons el seu testimoni, els van fer fora sense cap explicació durant la pandèmia: “No van donar-nos ni tan sols una liquidació”.
Tots tres feien tasques de manteniment, pel que han dit, però Julio Iglesias hauria decidit acomiadar-los de sobte sense que fessin res malament. La justificació? Que no volia que estiguessin “entrant i sortint” de la vil·la perquè això incrementava les possibilitats que es contagiés de coronavirus. Tampoc no els sembla bé que els haguessin fet un contracte de “treballador domèstic” quan també treballaven de xòfer, així que els hi correspondria més drets laborals que els que li donaven.
Els extreballadors de Julio Iglesias lamenten la situació contractual
A la denúncia hi ha frases tan impactants com la següent: “Julio Iglesias i la seva família entenien que estàvem a l’època de colonització perquè han anomenat criats i domèstics a dos treballadors que feien de fusters, pintors o xòfers a la seva casa que també era la seva empresa”. L’advocat hauria intentat posar-se en contacte amb els lletrats de Julio Iglesias, però no haurien respost en cap moment.
Molts poden pensar que és molt exagerat que aquest tema surti ara a la llum, precisament, però la veritat és que la seva batalla judicial hauria començat el 2020 i, encara ara, no hi ha pràcticament cap avanç. En un principi, un tribunal va dir que només haurien hagut de cobrar 900 € i 450 € respectivament; però quan van apel·lar i va ser llavors quan va decretar-se que havia estat injustificat.
De fet, van arribar a condemnar-lo per no inscriure als treballadors al sistema dominicà de la Seguretat Social i hauria d’haver pagat els seus salaris des de la demanda fins a la sentència en un total que pujava fins als 53.000 €. Ell, no content amb aquesta decisió, hauria tornat a recórrer i la situació judicial es troba en stand by. Pel que diuen al mitjà, serà al febrer quan tingui lloc una nova vista que aclarirà què passarà amb aquesta història.