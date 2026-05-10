Les condicions que imposa Julio Iglesias abans del trasllat a Espanya
Jennifer Navarro
10/05/2026 17:22

Julio Iglesias està preparant un retorn a Espanya que ha anat posposant en els últims temps. Després de la denúncia per agressió sexual que van voler interposar contra ell algunes extreballadores de les cases que té al Carib, ara pretén tornar a casa per deixar enrere un any molt complicat. L’exitós cantant, que compta amb una casa al seu poble natal de Màlaga, s’ha comprat una mansió a Ourense que li ha costat més de quatre milions d’euros… i que encara no ha estrenat.

De fet, no el veiem a l’Estat des del 2020 quan va passar part de la pandèmia a Marbella amb la dona i els fills. Julio Iglesias es refugia en la seva superfinca a Punta Cana des que hi tornés, un paradís del que sembla que s’ha cansat. A El tiempo justo, el programa de Telecinco, han explicat que l’artista vol viatjar a Espanya durant la primera quinzena de juliol. I el motiu és ben sorprenent, ja no és un viatge de plaer sinó de negocis: “Tenen previst tancar el dia perquè ha de venir a signar el conveni de l’únic museu que es farà sobre ell en tot el món”.

Després de quatre anys de negociació, haurien arribat a un acord i donarà el vistiplau a un projecte que deu haver incrementat el seu ego exponencialment. Sorprenentment, però, no vol acudir a la inauguració del museu que estarà situat en un espai que ha donat l’Ajuntament. Com es finançarà? Segons un dels col·laboradors d’aquest programa, amb part dels drets d’autor que ha cedit el cantant: “Es crearà una fundació per gestionar el museu i les entrades”.

Les exigències de Julio Iglesias abans del viatge a Espanya

Vindrà Julio Iglesias a Espanya, sí, però a canvi de què? També s’han filtrat a la premsa quines són les exigències que ha demanat si realment volen que faci el viatge fins aquí per a una simple signatura. “No vol publicitat ni fotos, vol passar desapercebut”, deixen anar. De fet, hauria imposat la condició que es mantingui totalment en secret el dia que es durà a terme aquesta reunió: “Hauran de mantenir la confidencialitat”. 

No vol que el fotografiïn i, pel que diuen, això tindria a veure amb el seu estat de salut. No vol que se’l vegi tan envellit? Deu tenir a veure el mal que li ha fet a la seva imatge tot el cas de les acusacions de les extreballadores, que l’han col·locat en una situació en què és probable que acabessin escridassant-lo pel carrer en comptes d’aplaudir-lo com sempre li ha passat. 

Sigui com sigui, sembla que evitarà l’expectació mediàtica en un viatge exprés en el qual aprofitaria per visitar la mansió que s’ha comprat a gallega. 

