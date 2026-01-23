Nou gir de volant en el ‘cas Julio Iglesias‘. La Fiscalia de l’Audiència Nacional ha decidit arxivar la investigació contra el cantant espanyol Julio Iglesias. Segons ha recollit Europa Press, el Ministeri Públic ha decidit arxivar les diligències contra Iglesias per la “falta de jurisdicció dels tribunals espanyols i, per tant, la falta de competència de la Fiscalia de l’Audiència Nacional per a conèixer de la recerca preprocessal dels fets denunciats”.
Així doncs, el tribunal espanyol assenyala que la decisió d’arxivar la investigació arriba després de comprovar una “falta de competència” del tribunal per a conèixer de fets que haurien ocorregut al Carib -diverses extreballadores l’havien denunciat per presumptes agressions sexuals-.
La cronologia del ‘cas Julio Iglesias’
Fa més d’una setmana que el diari espanyol eldiario.es va publicar els testimonis de dues antigues treballadores del cantant espanyol. La treballadora domèstica i la fisioterapeuta de Julio Iglesias van assegurar haver patit tocaments, insults i humiliacions durant la seva jornada laboral i relataven que les presumptes agressions sexuals del cantant es feien en sota un ambient de control i assetjament continu.
Una de les treballadores va denunciar que va ser pressionada per mantenir relacions sexuals amb el cantant, unes relacions sexuals en les quals hi havia penetracions, bufetades i vexacions físiques i verbals per part de l’artista cap a ella l’any 2021, quan la més jove de les denunciants tenia 22 anys pels prop de 80 anys de l’artista.
La investigació es va realitzar en col·laboració entre eldiario.es i Univisión durant tres anys en els quals es va contactar amb 15 extreballadores de l’artista entre les quals hi havia personal domèstic i altres professionals que van treballar per Iglesias entre el 1990 i el 2023 a les propietats que l’artista tenia a la República Dominicana, Bahames i Espanya.