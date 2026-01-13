Julio Iglesias ha estat acusat d’agressió sexual per dues extreballadores que han denunciat l’infern que els hauria fet viure durant el 2021. La treballadora del servei domèstic i la fisioterapeuta comparteixen les seves experiències en un article publicat a eldiario.es en col·laboració amb Univisión Noticias. Els titulars són molt escandalosos, tenint en compte que una d’elles arriba a dir acusacions tan fortes com la següent: “Em feia servir gairebé totes les nits. Em sentia com un objecte, una esclava“.
Segons el seu testimoni, s’haurien produït trobades sexuals amb la participació d’una altra superior. Una assegura que el cantant la penetrava amb els dits, mentre l’altra denuncia que li tocava els pits quan anaven a la platja: “S’apropava i em tocava els mugrons”. Els tocaments i les pressions eren “constants”, afirmen, i es veien obligades a aguantar-ho perquè en cas de no accedir rebien “molts insults”.
Els fets haurien tingut lloc a les mansions que té Julio Iglesias a República Dominicana i a les Bahames, on afirmen que l’artista hauria arribat a “normalitzar el maltractament”. El descriuen com una persona “molt controladora”, de fet, que generava molta “por”: “Amenaçava d’acomiadar-te i constantment t’estava dient que treballar per a ell és el millor que t’ha passat a la vida. Aquella era la casa del terror i era un drama, una cosa horrible”.
El diari hauria tingut accés a una sèrie de missatges de diverses treballadores que confirmarien aquestes acusacions, també quan asseguren que les seves caps eren conscients del que passaven i les pressionaven perquè acceptessin aquella situació. Un dels fets més greus que denuncien tracta sobre una trobada sexual que hauria tingut lloc a l’habitació del cantant malgrat les reticències d’ella: “Ho has de fer, vas dir que sí”, li hauria dit la cap mentre ella insistia que no sabia que les tasques afegiria el sexe.
Les denúncies contra Julio Iglesias, molt explícites i plenes de detalls esfereïdors
Ell no acceptava un no per resposta, segons aquestes extreballadores: “M’agafava molt durament la vulva i em feia molt de mal. Li deia que em molestava i que no volia, però ell continuava igualment. També em donava cops a la cara amb moltíssima força, horrible. Havia de fingir perquè ell no em sentia”. Un altre episodi hauria tingut lloc després que Julio Iglesias patís un accident de cotxe: “Em va tenir durant hores passant la llengua pel seu anus i llepant-li el penis perquè deia que sentia molt de dolor i allò el calmava. Quan jo m’aturava o m’adormia, ell movia el cap perquè continués”.
A més a més d’aquests episodis de presumpte maltractament, també denuncien que va demanar fotografies seves “de cara i cos sencer” quan les contractava, que els preguntava si s’havien operat o si feien trios sexuals. Tampoc no complica amb la normativa pel que fa a les jornades laborals, ja que diuen que moltes vegades les feia treballar 16 hores diàries. Tota aquesta situació ha tingut conseqüències en elles, tenint en compte que una ha caigut en una depressió molt forta.
Un testimoni esfereïdor que mostra un Julio Iglesias totalment malvat: “Vaig anar a casa seva a buscar feina i una manera de créixer, però em vaig trobar amb algú que em va destrossar la vida”.