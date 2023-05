Julio Iglesias desmenteix que tingui Alzheimer: “Estic de puta mare”

El cantant Julio Iglesias fa mesos que està refugiat a Punta Cana amb la seva dona Miranda Rijnsburger i els seus tres fills grans, lluny del focus mediàtic que tant l’ha perseguit. Aquesta absència és precisament el que ha provocat que hagin començat a sorgir rumors sobre el seu estat de salut. En els últims dies han sorgit rumors que apuntaven que el cantant està en cadira de rodes i que pateix Alzheimer. L’últim mitjà en parlar-ne ha estat América TV, un programa argentí que ha fet vessar el got de la paciència de Julio Iglesias, que ha emès un dur comunicat.

Segons el presentador d’América TV, Julio Iglesias té un deteriorament físic molt avançat. “El que em diuen és increïble. La part motriu i la cognitiva no li responen. Directament, no recorda ni les seves pròpies cançons”, explicava Matías Vázquez, la cara visible del programa que ha fet esclatar Julio Iglesias. Vázquez també va explicar que les persones amb qui tenia relació el cantant “no arriben a ell perquè Julio no aixeca el telèfon i no respon les trucades”.

Julio Iglesias reapareix per defensar Isabel Preysler per sorpresa – Europa Press

“Mai he tingut la ment més clara”

El cantant ha esclatat i ha trencat el seu silenci amb un comunicat molt dur en què ha dit que es troba bé de salut i que, per tant, els rumors sobre el seu alzheimer són tan sols això, rumors. “Estic molt preocupat per tot el que causa haver escollit un petit temps de soledat. D’una manera maleducada per aquells que han fet dubtar sobre la meva salut, els diria que estic DPM -de puta mare-, però per les persones que m’estimen de veritat per tants anys els vull dir que mai he tingut la meva ment més clara, escrivint les meves memòries. Els agraeixo amb tota la meva ànima la seva estima de sempre”, ha escrit el cantant, que juntament amb aquest text ha publicat una fotografia on mostra el seu aspecte.

El comunicat continuava amb un Julio Iglesias incrèdul per “tanta especulació per no voler fer entrevistes en aquests moments”. “Torno a llegir a tot arreu que estic en cadira de rodes, amb la menta perduda i que ni tan sols recordo les meves cançons. Com es pot ser tan malintencionat i acumular tanta maldat”, s’ha preguntat el cantant, que ha adjuntat una foto que té “pocs dies” i on el seu bigoti li recorda al seu pare. Per acabar, Julio Iglesias agraeix el suport als seus fans: “Moltes gràcies com sempre”.