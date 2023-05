Julio Iglesias desmiente que tenga Alzheimer: «Estoy de puta madre»

El cantante Julio Iglesias hace meses que está refugiado en Punta Cana con su mujer Miranda Rijnsburger y sus tres hijos mayores, lejos del foco mediático que tanto le ha perseguido. Esta ausencia es precisamente lo que ha provocado que hayan empezado a surgir rumores sobre su estado de salud. En los últimos días, han surgido rumores que apuntaban que el cantante está en silla de ruedas y que sufre Alzheimer. El último medio en hablar ha estado América TV, un programa argentino que ha hecho perder la paciencia a Julio Iglesias, que ha emitido un duro comunicado.

Según el presentador de América TV, Julio Iglesias tiene un deterioro físico muy avanzado. «Lo que me dicen es increíble. La parte motriz y la cognitiva no le responden. Directamente, no recuerda ni sus propias canciones», explicaba Matías Vázquez, la cara visible del programa que ha hecho estallar a Julio Iglesias. Vázquez también explicó que las personas con quienes tenía relación el cantante «no llegan a él porque Julio no levanta el teléfono y no responde las llamadas».

Julio Iglesias reaparece para defender Isabel Preysler por sorpresa – Europa Press

«Nunca he tenido la mente más clara»

El cantante ha estallado y ha roto su silencio con un comunicado muy duro en el que ha dicho que se encuentra bien de salud y que, por lo tanto, los rumores sobre su Alzheimer son tan solo eso, rumores. «Estoy muy preocupado por todo lo que causa haber escogido un pequeño tiempo de soledad. De una manera maleducada para aquellos que han hecho dudar sobre mi salud, les diría que estoy DPM -de puta madre-, pero por las personas que me estiman de verdad por tantos años los quiero decir que nunca he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias. Los agradezco con toda mi alma su aprecio de siempre», ha escrito el cantante, que junto con este texto ha publicado una fotografía donde muestra su aspecto.

El comunicado continuaba con un Julio Iglesias incrédulo por «tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos». «Vuelvo a leer en todas partes que estoy en silla de ruedas, con la menta perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones. Cómo se puede ser tan malintencionado y acumular tanta maldad», se ha preguntado el cantante, que ha adjuntado una foto que tiene «pocos días» y donde su bigote le recuerda a su padre. Para acabar, Julio Iglesias agradece el apoyo a sus fans: «Muchas gracias como siempre».