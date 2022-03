Filtren unes fotografies de Julio Iglesias totalment despullat

Julio Iglesias no deu estar gaire content després que s’hagin fet públiques unes fotografies seves de l’any 2002, on se’l veu amb poca roba. El fotoperiodista Diego Arrabal va rebre una informació: Chabeli Iglesias, als sis mesos de gestació, va ser mare del seu primer fill a Miami. Per aquest motiu, Arrabal es va traslladar fins a Miami, amb l’objectiu d’aconseguir les primeres imatges de Julio Iglesias fent d’avi. Després de diversos dies buscant-lo, una nova dada el fa canviar de destí: el cantant estaria a Punta Cana, on ha fixat la seva residència.

Després de 10 dies, el fotoperiodista fa fotografies a Julio Iglesias relaxant-se i banyant-se en el mar. Als seus 58 anys, el cantant llueix una figura envejable i es troba en plena forma. En les imatges, que ha fet públiques el programa ‘Viva la vida’ de Telecinco, se’l veu tranquil, relaxat i sense sospitar que està sent fotografiat. De fet, no porta banyador, sinó que es banya a la platja amb els calçotets blancs que portava posats.

Julio Iglesias | Telecinco

“Aquest reportatge és molt ampli, i hi ha fotografies on no porta calçotets i va completament despullat. A més, ell sempre porta la mateixa roba interior”, ha explicat Diego Arrabal. “El programa té totes les fotografies, i sabeu que en algunes està sense roba interior, i el director del programa ha cregut convenient no treure aquests imatges per respecte a Julio Iglesias, i perquè creiem realment que s’ha de cuidar a aquest tipus de persones”, ha revelat el fotoperiodista.

Diego Arrabal al programa ‘Viva la vida’ | Telecinco

“Sempre quedarà la incògnita”

Per la seva banda, Kiko Matamoros, també tertulià del programa, s’ha pronunciat irònicament: “Jo dono suport a la decisió del programa perquè així sempre quedarà la incògnita”, i ha donat més informació: “Ell sempre porta la mateixa roba interior, que és d’una marca espanyola, i això és com una mena de mania que ell té. I també porta unes samarretes de cotó blanques espanyoles, que se les fa enviar allà”.