Reacción polémica de las exparejas de Julio Iglesias ante las acusaciones contra él

Julio Iglesias será investigado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras la publicación de un testimonio escalofriante de dos extrabajadoras, que lo han acusado públicamente de haberlas vejado y agredido sexualmente en varias ocasiones durante su contrato laboral. El exitoso cantante ha sido el protagonista indiscutible de la prensa este martes, lo que ha dado alas a los diferentes medios para buscar reacciones de su entorno.

Ni él ni ningún miembro de su familia ha querido pronunciarse sobre el tema, pero sí lo han hecho algunas de sus exparejas más famosas. Nos referimos a Isabel Preysler, Ana Obregón y Makoke que han dado su opinión en las últimas horas.

Isabel Preysler, «en shock» por las acusaciones contra el padre de sus hijos mayores

Isabel Preysler, que estuvo casada con Julio Iglesias y tiene con él tres hijos, no se ha pronunciado directamente sino que ha estado hablando con algunos periodistas. Sandra Alado, por ejemplo, ha podido saber que la socialité está «totalmente en shock» ante estas acusaciones contra él. Estamos hablando de agresiones sexuales, bofetadas, tocamientos… una serie de actitudes machistas y denunciables que lo muestran como un auténtico depredador: «Isabel Preysler está profundamente impactada«.

Como era de esperar, ha dejado claro que no se lo esperaba y que «ese no es el Julio que ella conoce»: «El Julio que ella conoce se comporta como un caballero con los trabajadores, con las mujeres y con los amigos«. El cantante, por su parte, estaría «preocupado» por el impacto internacional que tendrá este testimonio.

Isabel Preysler estaría «en shock» ante la investigación a su exmarido | Europa Pres

Makoke se pronuncia sobre las acusaciones de agresión sexual a Julio Iglesias

Makoke, por su parte, mantuvo una aventura con Julio Iglesias en su momento que le ha dado alas para comentar el tema como persona relacionada con él. Ha hablado abiertamente en el programa de Telecinco en el que colabora, cuando ha insistido que a ella también le sorprende porque cuando coincidió con él hace 40 años, el cantante era «como un príncipe azul«.

«La tónica general de las personas que hemos estado con él es que estamos en estado de shock y no nos lo creemos por la relación que hemos tenido con él, ya que no hemos visto esa versión del Julio que cuentan estas chicas«, asegura. Ella en primera persona lo vio interactuar con las chicas que trabajaban en el servicio doméstico de su mansión: «Recuerdo a una cocinera dominicana y el clima que vi siempre era muy familiar y nada hostil, había buen rollo con ellas y siempre había cachondeo«.

Ella nunca vivió acoso por parte de él, aunque reconoce que la diferencia de edad era muy impactante porque ella tenía solo 19 años y él, 46: «A mí me atrapó su caballerosidad, que me llevaba en avión privado… Era como Pretty Woman y todo súper maravilloso». Sí recuerda, sin embargo, algunos comentarios un poco posesivos: «Me preguntaba qué había hecho o con quién había salido. No era una posesión enfermiza, pero sí que era posesivo«. Ahora bien, como jefe siempre lo vio «impecable»: «Éramos diez chicas y siempre nos trató con mucho respeto y sin ningún exabrupto».

Makoke se pronuncia sobre las acusaciones a Julio Iglesias | Telecinco

Ana Obregón defiende a Julio Iglesias en medio de la polémica

Aunque las otras dos han defendido a Julio Iglesias, ninguna de ellas ha sido tan contundente como lo ha sido Ana Obregón. Ella, que nunca ha tenido problemas en decir barbaridades en directo, ha llegado a acusar a las denunciantes de haber cobrado a cambio de hacer estas acusaciones: «¿Cuánto dinero han cobrado a cambio?«, ha soltado de manera bastante ruin.

Ha sorprendido mucho escucharla defenderlo con contundencia, ya que el testimonio de las dos extrabajadoras es muy fuerte y desde el reportaje se asegura que hay pruebas que corroboran este infierno: «Decís que tenéis pruebas, pero ¿me podéis decir qué pruebas son más allá de lo que ellas cuentan? Como habéis investigado tanto, algo tendréis…«, ha espetado ante los periodistas que han estado hablando con ellas.

La tensión era evidente, ya que claramente no se las cree: «De las quince personas que han trabajado con él con las que habéis hablado, solo dos han dicho que pasaba esto, ¿no?». Ante esto, incluso Sonsoles Ónega ha tenido que intervenir: «A ver, si la hemos invitado es para que nos hable de la información que publique su medio y no para cuestionarlo».

Ana Obregón ha defendido a Julio Iglesias tras las acusaciones | Antena 3

Tres exparejas de Julio Iglesias que se muestran sorprendidas ante estas acusaciones y que indignan a la audiencia, que se posiciona con las denunciantes.