Celia Vega-Penichet es la sobrina más famosa de Ana Obregón, ha compartido una foto desde el hospital que ha preocupado mucho. La chica aparece con muy mala cara, acostada en la camilla y con el suero puesto. Era finales de septiembre cuando los médicos le diagnosticaron la enfermedad de Lyme, compleja y multisistémica. Ahora, los síntomas han sido muy graves y se ha asustado de verdad tal como hemos podido comprobar al leer el texto que ha compartido en su perfil de Instagram.

La noche de Navidad, la chica llegó a casa de su madre para ayudarla a preparar la cena sin esperar que terminaría sintiéndose muy mal: «Malestar general, dolor de cabeza, mareo y la sensación de que no me encontraba bien». Pocas horas después, la situación empeoró con vómitos, fiebre muy alta, escalofríos y un dolor articular brutal: «No sabía qué hacer ni cómo ponerme para poder soportarlo, disimular y no asustar a mi madre».

De repente, los dedos de las manos se le pusieron rígidos y comenzó a costarle respirar: «Perdí la sensibilidad en la cara y en los pies, así que acepté ir a Urgencias para felicidad de mi madre. El trayecto en coche ni lo recuerdo, sé que temblaba, deliraba y luchaba por mantenerme consciente. Gritos de dolor y, por fin, me ponen un suero y mi cara rígida y frío gélido«.

La sobrina de Ana Obregón publica una foto desde el hospital | Instagram

Los médicos empezaron a hacerle pruebas, pero los resultados no fueron buenos. La lista de alteraciones que comparte así lo demuestra: leucocitosis con neutrofilia, alteraciones de electrolitos, inflamación sistémica y una infección en sangre sin un foco claro. No es necesario saber de medicina para saber que no tenía buena pinta. Y todo esto, cuando la sobrina de Ana Obregón ya venía de unos días enferma y con unas anginas potentes. La semana previa, de hecho, había tenido pielonefritis aguda y otro ingreso hospitalario.

¿Qué le pasa a la sobrina de Ana Obregón y por qué la ingresan tantas veces?

Celia convive con la enfermedad de Lyme, que no colabora mucho y es difícil de diagnosticar todavía. No es muy conocida y vivir con ella es similar a subirse a una montaña rusa con días malos, algunos buenísimos y cambios en cuestión de pocas horas: «Aún así, estoy bien. Tengo un diagnóstico y un plan. He aprendido a sentir mi cuerpo y a cuestionar ideas muy arraigadas como que descansar no es rendirse«.

Un post muy sincero que termina con un agradecimiento hacia la gente de su entorno: “Gracias a todos los que me habéis acompañado, respetado los silencios y estado ahí. Estoy bien y llena de motivación”.

Ana Obregón y la sobrina, juntas en una foto familiar | Instagram

Como ha estado enferma, no ha podido comenzar el tratamiento de antibióticos contra esta enfermedad pero confía poder hacerlo pronto. Se trata de un problema de salud infeccioso que se produce por la picadura de diferentes especies de garrapatas, una pesadilla que confía superar y dejar atrás a lo largo del año nuevo que comienza en pocas horas.