¿De dónde provienen los fondos de Ana Obregón? El origen de la fortuna familiar

Ana Obregón ha trabajado como actriz durante varias décadas, un trabajo que le ha permitido crear una fortuna que se suma al dinero que ya tenía su familia antes. No se ha hablado mucho sobre el origen de su patrimonio, pero El Debate ha analizado cómo han llegado a tener unos activos empresariales valorados en 250 millones de euros. El imperio económico lo comenzó su padre, Antonio García, quien pasó de limpiar pocilgas de cerdos cuando era niño a convertirse en uno de los promotores inmobiliarios más influyentes de toda España.

Antonio comenzó como delineante, donde aprendió el oficio de aparejador y arquitecto técnico. Más adelante, se casó y fundó su inmobiliaria gracias al dinero que le dejó su suegro. Sin que nadie esperara tanto éxito, el padre de Ana Obregón tuvo la idea de construir La Moraleja, la primera urbanización de lujo del Estado que marcaría un antes y un después en el sector.

Los hermanos de la actriz terminaron trabajando para él en la inmobiliaria, que creció y creció hasta convertirse en un grupo empresarial que sigue facturando muchísimo dinero. De hecho, controlan dos compañías estratégicas con un patrimonio neto superior a los cinco millones de euros cada una. Con todo, los activos empresariales están valorados en una auténtica fortuna: 250 millones de euros.

La familia de Ana Obregón ha tenido mucho dinero y ahora se sabe de dónde lo han sacado | Antena 3

Así es la estructura empresarial de los negocios de los Obregón

Hoy en día, la hermana mayor es la presidenta del grupo; mientras que los otros tres son apoderados. Teniendo en cuenta que, además, cada uno de ellos ha creado otras empresas; el legado familiar y la estructura empresarial son aún más complejos. Ana nunca ha formado parte de estas sociedades, ya que ha querido dedicarse al entretenimiento y ha hecho de la televisión su principal fuente de ingresos.

Pero también los hijos de esta generación han creado sus propios negocios, así que queda claro que se trata de una familia de emprendedores… aunque, con dinero familiar, siempre es más fácil. El mismo Álex Lequio, antes de su muerte, fundó un par de empresas. Su primo ha creado una marca de gafas de sol que están triunfando, una prima participa en el negocio familiar desde Miami y otra de las primas tiene una empresa de ejercicio físico y la hermana.