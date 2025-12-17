Ana Obregón se ha visto salpicada en plena investigación del caso Epstein. El New York Times ha publicado una información bomba que los relaciona directamente, ya que habrían obtenido pruebas que demuestran que habrían tenido una aventura sentimental. El magnate, acusado de haber organizado una red de tráfico sexual de menores, habría conocido a la actriz en 1982 cuando un amigo en común organizó una primera cita entre ellos. Ella se habría quedado muy impresionada después del paseo por Manhattan que le dio en su Rolls-Royce, por lo que dicen, de la misma manera que el empresario se habría quedado totalmente enamorado de ella: “Ana Obregón fue uno de los amores más significativos de su vida”, llegan a afirmar fuentes cercanas.

Si tan juntos estuvieron, se presupone que ella podría haberse dado cuenta de la trama de abusos sexuales a menores que tenía entre manos… ¿o no? Ella se ha pronunciado sobre el tema en una entrevista muy esperada en Y ahora Sonsoles: «Yo estudiaba Arte Dramático allí cuando me lo presentaron y me fijé que era un chico guapo y muy simpático. Tenía 28 años y comenzamos una amistad, sí. A mí el dinero me daba igual, pero estaba buenísimo. Era muy inteligente, trabajaba en Wall Street y quedamos para desayunar. Cuando vi que me enviaba un chófer con el Rolls-Royce para llevarme a clase… Poco a poco, comenzamos a vernos cada día y desayunábamos juntos a las 6:30 horas de la mañana«, ha reconocido.

¿Entonces qué hay de cierto en toda esta historia? Según la versión de Ana Obregón, ella recuerda llamar a la hermana y decirle que le presentaría a Epstein porque creía que podían hacer buena pareja: “Vino a España a conocer a mi familia y creía que podía enamorarse de mi hermana, pero la chispa no surgió. Yo lo veía como un príncipe guapo y rico, en aquel momento”, ha dicho. Con ella lo intentó, eso lo reconoce: “Intentó besarme y, en esos dos años que fuimos amigos, fue encantador y la persona más simpática del mundo. No tuvimos ninguna relación, de hecho yo salía con Miguel Bosé y con Epstein no tuve ni siquiera una noche de amor”. Que ahora los relacionen en esta historia la pone «nerviosa», dice: «No es agradable que te unan a un depravado de esta magnitud, es repugnante».

Ana Obregón niega haber tenido una relación sentimental con Jeffrey Epstein | Antena 3

¿Qué hay de cierto en la información que vincula los negocios del padre de Ana Obregón y Jeffrey Epstein?

En este artículo del prestigioso diario americano, dicen que habría habido una relación empresarial entre la familia de Ana Obregón y Jeffrey Epstein. El diario americano indica que el magnate buscaba familias con grandes fortunas que tuvieran inversiones arriesgadas, lo que hizo que conociera al padre de Ana Obregón cuando invirtió millones de dólares en una empresa que fue acusada de fraude. Los Obregón lo habrían contratado para intentar recuperar el dinero, dicen. Ahora bien, la actriz lo niega: “A mí eso no me consta. Mi padre comenzó a trabajar con 11 años y trabajó como un animal toda su vida. Es mentira lo que dicen que su empresa quebró”.

Como era de esperar, ha negado tajantemente que supiera o intuyera algo sobre las fiestas con millonarios y chicas menores de edad que organizaba su amigo, pero qué iba a decir. “En esos dos años, prácticamente no nos separamos y no vi nada. Él era muy joven y sumamente amable, ¿cómo iba a imaginarme que era pederasta«. De hecho, asegura que no supo que lo acusaban de todo aquello hasta muchos años después cuando su hijo estaba estudiando en Miami y ella lo vio en las noticias: «Sentía que hablaban de un depredador sexual, sentí mucho asco y aún más cuando supe que era él. No me lo podía creer, conmigo era educado y muy dulce. Me siento repugnada de haber sido amiga suya. Este es un tema delicado y me hace hervir la sangre”.