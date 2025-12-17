Ana Obregón s’ha vist esquitxada en plena investigació del cas Epstein. El New York Times ha publicat una informació bomba que els relaciona directament, ja que haurien obtingut proves que demostren que haurien tingut una aventura sentimental. El magnat, acusat d’haver organitzat una xarxa de tràfic sexual de menors, hauria conegut l’actriu el 1982 quan un amic en comú va organitzar una primera cita entre ells. Ella s’hauria quedat molt impressionada després de la volta per Manhattan que va fer-li en el seu Rolls-Royce, pel que diuen, de la mateixa manera que l’empresari s’hauria quedat totalment enamorat d’ella: “Ana Obregón va ser un dels amors més significatius de la seva vida”, arriben a etzibar fonts properes.
Si tan junts van estar, és de pressuposar que ella podria haver-se adonat de la trama d’abusos sexuals a menors que tenia entre mans… o no? Ella s’ha pronunciat sobre el tema en una entrevista molt esperada a Y ahora Sonsoles: “Jo estudiava Art Dramàtic allà quan me’l van presentar i em vaig fixar que era un noi guapo i molt maco. Tenia 28 anys i vam començar una amistat, sí. A mi els diners m’eren igual, però estava boníssim. Era molt intel·ligent, treballava a Wall Street i vam quedar per esmorzar. Quan vaig veure que m’enviava un xòfer amb el Rolls-Royce per portar-me a classe… A poc a poc, vam començar a veure’ns cada dia i esmorzàvem junts a les 6:30 hores del matí“, ha reconegut.
Llavors què hi ha de cert en tota aquesta història? Segons la versió d’Ana Obregón, ella recorda trucar la germana i dir-li que li presentaria l’Epstein perquè creia que podien fer bona parella: “Va venir a Espanya a conèixer la meva família i creia que podia enamorar-se de la meva germana, però l’espurna no va sorgir. Jo el veia com un príncep guapo i ric, en aquell moment”, ha dit. Amb ella ho va intentar, això ho reconeix: “Va intentar fer-me un petó i, en aquells dos anys que vam ser amics, va ser encantador i la persona més maca del món. No vam tenir cap relació, de fet jo sortia amb Miguel Bosé i amb Epstein no vaig tenir ni tan sols una nit d’amor”. Que ara els relacionin en aquesta història la posa “nerviosa”, diu: “No és agradable que t’uneixin a un depravat d’aquesta magnitud, és fastigós”.
Què hi ha de cert en la informació que vincula els negocis del pare d’Ana Obregón i Jeffrey Epstein?
En aquest article del prestigiós diari americà, diuen que hi hauria hagut una relació empresarial entre la família d’Ana Obregón i Jeffrey Epstein. El diari americà indica que el magnat buscava famílies amb grans fortunes que tinguessin inversions arriscades, cosa que va fer que conegués el pare d’Ana Obregón quan va invertir milions de dòlars en una empresa que va ser acusada de frau. Els Obregón l’haurien contractat per intentar recuperar els diners, diuen. Ara bé, l’actriu ho nega: “A mi això no em consta. El meu pare va començar a treballar amb 11 anys i va treballar com un animal tota la seva vida. És mentida el que diuen que la seva empresa va fer fallida”.
Com era d’esperar, ha negat taxativament que sabés o intuís alguna cosa sobre les festes amb milionaris i noies menors d’edat que organitzava el seu amic, però què havia de dir. “En aquells dos anys, pràcticament no ens vam separar i no vaig veure res. Ell era molt jove i summament amable, com m’havia d’imaginar que era pederasta“. De fet, assegura que no va saber que l’acusaven de tot allò fins molts anys després quan el seu fill estava estudiant a Miami i ella ho va veure a les notícies: “Sentia que parlaven d’un depredador sexual, vaig sentir molt de fàstic i encara més quan vaig saber que era ell. No m’ho podia creure, amb mi era educat i molt dolç. Em sento repugnada d’haver estat amiga seva. Aquest és un tema delicat i em fa bullir la sang”.