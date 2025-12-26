D’on surten els diners d’Ana Obregón? L’origen de la fortuna familiar

Ana Obregón ha treballat com a actriu durant unes quantes dècades, una feina que li ha permès crear una fortuna que se suma als diners que ja tenia la seva família abans. No s’ha parlat massa sobre l’origen del seu patrimoni, però El Debate ha analitzat com han arribat a tenir uns actius empresarials valorats en 250 milions d’euros. L’imperi econòmic el va començar el seu pare, Antonio García, que va passar de netejar baconeres de porcs quan era un nen a convertir-se en un dels promotors immobiliaris més influents de tota Espanya.
L’Antonio va començar com a delineant, d’on va aprendre la feina d’aparellador i arquitecte tècnic. Més endavant, va casar-se i va fundar la seva immobiliària gràcies als diners que va deixar-li el seu sogre. Sense que ningú s’esperés tant d’èxit, el pare d’Ana Obregón va tenir la idea de construir La Moraleja, la primera urbanització de luxe de l’Estat que marcaria un abans i un després en el sector.
Els germans de l’actriu van acabar treballant per a ell a la immobiliària, que va créixer i créixer fins a convertir-se en un grup empresarial que continua facturant moltíssims diners. De fet, controlen dues companyies estratègiques amb un patrimoni net superior als cinc milions d’euros cadascuna. Amb tot, els actius empresarials estan valorats en una autèntica fortuna: 250 milions d’euros.
Així és l’estructura empresarial dels negocis dels Obregón
Avui dia, la germana gran és la presidenta del grup; mentre que els altres tres en són apoderats. Tenint en compte que, a més a més, cadascun d’ells han creat altres empreses; el llegat familiar i l’estructura empresarial són encara més complexos. L’Ana mai no ha format part d’aquestes societats, ja que ha volgut dedicar-se a l’entreteniment i ha fet de la televisió la seva font principal d’ingressos.
Però també els fils d’aquesta generació han creat els seus propis negocis, així que queda clar que es tracta d’una família d’emprenedors… tot i que, amb diners familiars, sempre és més fàcil. L’Álex Lequio mateix, abans de la seva mort, va fundar un parell d’empreses. El seu cosí ha creat una marca d’ulleres de sol que estan triomfant, una cosina participa en el negoci familiar des de Miami i altra de les cosines té una empresa d’exercici físic i la germana.