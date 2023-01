Quants diners guanya Tamara Falcó a televisió?

Tamara Falcó s’ha guanyat un lloc a El Hormiguero cada setmana com a col·laboradora de la tertúlia d’actualitat, en la que ella es limita a aportar informació sobre la seva vida privada i, només de tant en tant, a donar la seva opinió sobre certs temes. La filla del marquès de Griñón i Isabel Preysler ha format part de la premsa rosa des que va néixer, un personatge que ha adquirit encara més fama en els darrers anys.

L’hem vist a diversos programes de televisió, entre els que destaquen Masterchef, El Desafío o el seu propi documental a Netflix. També és habitual veure-la com a convidada a festes de primer nivell, en les que posa al photocall ben contenta. L’aristòcrata s’omple les butxaques amb cadascuna d’aquestes aparicions en públic, és clar.

Doncs bé, ara Informalia ha pogut saber exactament quants diners guanya per cadascuna d’aquestes feines. Les xifres són escandaloses i expliquen com pot ser que tingui un nivell de vida tan alt sense acabar perdent diners.

A Masterchef hauria guanyat 15.000 € per cada programa, amb la qual cosa s’hauria endut un total de 195.000 € per aquesta experiència. Netflix li hauria pagat gairebé 200.000 € per la primera part del documental, una quantitat que podria doblar-se si renoven una segona temporada.

Tamara Falcó guanya molts diners a El Hormiguero | Antena 3

Antena 3 paga 10.000 € mensuals a Tamara Falcó

Pel que fa als projectes d’Antena 3, cal destacar el que li paguen 2.500 € per cada tertúlia. En total, doncs, guanyaria 10.000 € al mes només per aquestes petites xerrades que duren poca estona.

El més fort de tot plegat és que no és a televisió on més diners guanya Tamara Falcó. La nova marquesa de Griñón estava cobrant 30.000 € de mitjana per cada campanya publicitària que protagonitza i aquesta quantitat podria haver-se duplicat ara que és notícia pels problemes amb Íñigo Onieva. A Instagram també facturaria bastant bé, tenint en compte que estaria guanyant uns 3.000 € per cada post que publica.

I, a aquests guanys, s’han de sumar els extraordinaris que ingressa si lloga les múltiples propietats que té al seu nom. Un dels que més alegries li dona és el lloguer del palau El Rincón, el que fa d’escenari d’una sèrie de TVE que li paga 30.000 € mensuals a canvi de poder rodar en els seus salons