El segon anell de compromís de Tamara Falcó, “millorat, més gran i més car”

Tamara Falcó i Íñigo Onieva han confirmat que mantindran la data del casament que tenien prevista abans de la ruptura. Sorprenentment, la parella ha fet com si res i aprofitaran tot el que havien preparat en els pocs dies que van durar compromesos. Si no passa res (i ell no li torna a ser infidel), el pròxim 17 de juny es donaran el “sí, vull” en una de les finques més impressionants de la família.

Després d’estar quatre mesos separats, semblava més lògic que posposin la celebració de la boda. Cap dels dos no vol esperar i continuaran amb el pla previst abans de la infidelitat de l’empresari. Han escollit la revista ¡Hola! per confirmar la data i els primers detalls de la cerimònia. Ha estat aquí on han explicat que van decidir tornar a casar-se en el viatge que van fer a Finlàndia per celebrar la reconciliació: “Íñigo va portar l’anell ocult entre les seves coses i, quan va creure que era el moment oportú, va tornar a demanar-li matrimoni”.

Així van anunciar que s’havien compromès | Instagram

Aquest era l’anell de compromís inicial de Tamara Falcó | Instagram

Íñigo Onieva compra un anell millor i més car per a la reconciliació amb Tamara Falcó

En aquesta ocasió ha optat per fer-ho millor i no ha fet servir el mateix anell, sinó un de nou, més car i millorat: “La joia consisteix en la versió millorada amb peces superiors al disseny estàndard que es pot adquirir en la joieria”. Pel que diuen, la marca li hauria cedit una versió més senzilla quan li va demanar matrimoni el primer cop mentre li preparaven la versió millorada ja amb la seva talla. El problema és que van trencar abans que el tinguessin llest…

Aquest anell té més valor -i més preu- que l’anterior perquè els diamants que l’integren són més cars. La peça està elaborada en or blanc amb tres diamants de 0,30 quirats cadascú. No s’han publicat fotografies d’aquest nou, però pel que diuen serà igual que el primer encara que amb les pedres precioses més grans. Si el primer costava 14.500 €, aquest deu haver augmentat considerablement el seu preu.

Una de les decisions que haurien pres és reduir el nombre de convidats: “Serà una boda no massa gran, amb els nostres familiars i amics més propers. La festa començarà a la tarda”. Els queden menys de sis mesos per al gran dia, per la qual cosa hauran de córrer en l’organització perquè diuen que ella encara no té vestit i que tampoc no han fet les invitacions. La seva serà una de les bodes amb més repercussió de l’any, això segur, tenint en compte tota la història.