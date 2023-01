Tamara Falcó, amb una font d’ingressos secreta molt fructífera

Tamara Falcó ha heretat una autèntica fortuna amb la mort del seu pare, el marquès de Griñón. L’aristòcrata i empresari va fer molts diners al llarg de la seva vida, en la que va adquirir propietats que va sumar al gran patrimoni de la família. La decisió de fer-la ella hereva del títol de marquesa va sorprendre molt, una noia que ara ha de gestionar tots els negocis dels Falcó.

Una de les propietats més espectaculars és la finca El Rincón, un castell a prop de Madrid que vol convertir en escenari de la seva boda amb Íñigo Onieva. El vam veure convertit en plató de la seva docusèrie, la que van gravar en aquesta finca impressionant amb torres incloses. Doncs bé, ara tornarà a aparèixer a televisió.

La família Falcó lloga un dels seus palaus a canvi de molts diners

En aquesta ocasió no ho farà a Netflix, sinó que tots els teleespectadors de TVE podran veure com és per fora i per dins aquesta propietat de Tamara Falcó. La col·laboradora d’El Hormiguero ha signat un contracte amb la cadena pública per permetre’ls que gravin una sèrie anomenada La promesa en les seves instal·lacions. La sèrie va començar a emetre’s el dia 12 i la resposta de l’audiència, de moment, està sent bona.

TVE comença el rodatge d’una sèrie a una casa de Tamara Falcó | RTVE

Informalia ha tingut accés al contracte i ha pogut saber quants diners ha pagat TVE a Tamara Falcó a canvi del lloguer d’aquest palauet, el que li hauria comportat un bon grapat d’ingressos. El rodatge hauria ocupat dos espais molt grans de 3.000 metres quadrats, pels que haurien arribat a pagar més de 30.000 € al mes.

Si viendo La Marquesa de Tamara Falcó en Netflix os habéis preguntado por el Palacio del Rincón, este es vuestro hilo.

🧵👇 pic.twitter.com/0UJ6IgcXlL — Alice Silver 🏳️‍🌈 (@alicesilverpol) August 9, 2022

Carlos Falcó dejó El Rincón a su hija Tamara y es el escenario en principal de la docuserie. pic.twitter.com/Gld6Jul0P6 — Alice Silver 🏳️‍🌈 (@alicesilverpol) August 13, 2022

La família Falcó lloga el palau per a sèries de televisió des de fa anys, una font d’ingressos molt fructífera que podria continuar omplint les seves butxaques si la cadena decideix aprovar una segona temporada que també el tindria com a escenari principal.