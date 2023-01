Fúria contra Tania Llasera en confessar com tracta els fills quan s’enfada

Tania Llasera torna a generar polèmica. La presentadora i influencer acaba de publicar un llibre en el que reflexiona sobre el feminisme i la maternitat, dos temes que sovint li comporten problemes perquè no acostuma a mossegar-se gaire la llengua. Els seus fans aplaudeixen que comparteixi els problemes i maldecaps que li causen els seus dos fills petits, de set i cinc anys. Més d’una vegada ha reconegut que la posen molt nerviosa, el que alguns detractors aprofiten per carregar contra ella per “mala mare“.

Ha estat en el seu perfil d’Instagram on ha compartit un vídeo en el que se sincera sobre “la veritat” de ser mare, que no és tot tan maco com diuen. La gran majoria de comentaris són negatius, és clar, el que l’ha fet enfadar molt. En una entrevista a El Mundo, denuncia que es continuï jutjant tant a les dones: “Se’ns jutja pel físic, per si tenim fills o no… Que ens deixin respirar. Jo també crido als meus fills, els agafo dels cabells (sense estirar) perquè és impossible ser sempre la teva millor versió. Crec que és refrescant dir-ho i sentir-nos acompanyades perquè estem molt soles en la criança. No som males mares per això”.

Tania Llasera rep crítiques per les seves reflexions sobre la maternitat | Instagram

“Jo he crescut a base de bufetades i no tinc cap trauma. La meva mare és anglesa i era com la Tatcher, jo soc molt més flexible. L’altre dia deia que ara donem massa opcions als nens i els preguntem fins i tot quin tipus de cereals volen. Estan consentits i no tenen tolerància a la frustració. Abans era una altra època i no hi havia pantalles, però la meva mare s’emportava el cable de la televisió a la bossa per evitar que jo em distragués. Això d’educar en positiu està molt bé, però no podem fer-ho 24 hores al dia”, ha etzibat.

Tania Llasera reacciona a les crítiques per la seva entrevista sobre la maternitat

Tania Llasera considera que no es parla de la maternitat real i que això és un problema: “Jo em desfogo quan parlo amb les meves amigues i la merda compartida és menys merda. Moltes vegades sents que et tornes boja i les xarxes no ajuden perquè continuen venent una imatge edulcorada. Allà es mostra una perfecció constant i és impossible arribar-hi, el que genera molta frustració”.

Tania Llasera dona explicacions després de l’allau de crítiques | Instagram

La presentadora rep per totes bandes sempre que parla sobre el tema, però diu que ja s’hi ha acostumat: “Hi ha detractors, encara que després de molts anys de teràpia ja estic treballada”. D’aquesta entrevista, han seleccionat el titular de “no passa res per cridar els nostres fills. La meva mare era la Tatcher, he crescut a base de bufetades i no tinc cap trauma” i això ha fet que molts pensessin que Tania estava defensant que es puguin donar bufetades als nens. Davant de l’allau de crítiques, ella ha demanat seny: “Una mica de coherència. Que a mi m’eduquessin amb una bufetada de tant en tant no vol dir que jo faci el mateix. Gràcies”.

I és que a Twitter li havien dit de tot, des que és mala mare fins que queda clar que té un trauma perquè sinó no parlaria en aquests termes. Ella ha optat per intentar defensar-se i assegura que prefereix quedar-se amb els comentaris positius.