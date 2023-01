Ana Rosa, forçada a donar explicacions per culpa d’un micròfon obert

Ana Rosa Quintana ha hagut de donar explicacions en directe per culpa d’un micròfon obert quan no tocava. La presentadora estava al capdavant de la secció rosa del programa, en la que estaven comentant les novetats en la mala relació entre Ana María Aldón i Gloria Camila, l’exdona i la filla respectivament de José Ortega Cano.

En la notícia explicaven els motius de per què no es parlen actualment i sembla que a Ana Rosa li haurien semblat una autèntica ximpleria. En acabar el vídeo, els tècnics de so encenien el seu micròfon justament quan estava dient “estúpides“. En un primer moment la resta de col·laboradors començaven a riure en adonar-se de la ficada de pota perquè podria pensar que es referia a les dues dones famoses.

Ana Rosa Quintana intenta defensar-se i nega haver insultat dues famoses en directe

El seu company Joaquín Prat li ha recomanat que deixés clar que no s’estava referint a elles i Ana Rosa ho optat per intentar negar-ho i justificar-se per estalviar-se problemes: “Perdó. Vaig a aclarir-ho… Estava dient que hi ha coses importants i altres estúpides que sembla de nenes petites. No estava insultant a cap dels personatges que sortia en el vídeo”.

Ana Rosa Quintana dona explicacions en directe | Telecinco

Molts poden no arribar a creure que hagi dit la veritat, que simplement hagi volgut negar que les hagi insultat per no quedar malament davant de les famoses i tampoc dels teleespectadors. El micròfon ha jugat una mala passada a la presentadora, això queda clar. No és el primer cop que passa una cosa similar, escenes que acaben fent passar vergonya als presentadors i que evidencien que xerren de més quan creuen que ningú no els escolta. És obvi que tots ells tenen les seves opinions, uns comentaris inadequats per dir en antena però que no dubten en fer quan se senten protegits per un presumpte micròfon apagat.