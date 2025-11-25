Tania Llasera ha compartit un testimoni molt valent aquest 25-N, la seva història personal més dura. Només tenia 18 anys quan va marxar de casa per provar sort en una ciutat estrangera. Allà, sense xarxa ni gairebé ningú conegut, va mantenir una relació amb un noi que acabaria fent-li la vida impossible i, fins i tot, maltractant-la físicament i psicològicament.
La presentadora ha gravat un vídeo en què treu a la llum els detalls més esfereïdors d’un relat que és el seu, però també de moltes altres: “A mi em va passar, vaig estar enamorada d’un home que no només em va pegar, sinó que em va enfonsar. Li pot passar a qualsevol”.
“Jo vaig tenir un xicot que em va pegar“, inicia. El noi en qüestió, a qui va conèixer en aquest país estranger, tenia el cor trencat per culpa d’una ruptura anterior: “M’ho va fer pagar a mi”. I és que no es tallava a l’hora d’atacar-la, fins al punt que la insultava i la menyspreava de manera constant: “No només em deia que no valia per a res, que no era intel·ligent i que per què m’anava a explicar les coses si jo no les anava a entendre“.
Tania Llasera denuncia la pitjor relació amorosa que ha tingut mai
La Tania estava enamoradíssima, “hasta las trancas“. Ara que ha recuperat fotos d’aquella època, s’adona de tot el que va patir sense adonar-se’n: “Només tinc fotos d’ell… Jo no surto a cap de les fotos. Tot és ell i ell i ell… Era una obsessió per a mi“. El xicot la feia sentir “molt petita” i “molt poc vàlida”, segons el seu testimoni. Han passat molts anys des de llavors, però encara recorda el mal que va arribar a sentir: “Més que els cops de puny que em va donar, que van ser cops de puny, però en aquell moment vaig pensar que mai no havia patit violència“.
I com pot ser que no se n’adonés? Considera que, part de la culpa, va ser per l’educació que va rebre en el seu moment i també per les actituds que va veure a casa seva: “No em va semblar greu que em pegués… Ara ho penso com a mare i dona més llegida i és quan m’adono de com va ser de greu”. Els cops de puny són intolerables, és clar, però considera que va ser encara més greu la violència psicològica que va exercir contra ella.
De fet, va costar-li molt poder superar-li: “Em va costar com dos o tres anys superar tot allò, quan nosaltres vam estar junts un any i mig. Vaig treballar tot l’estiu, vaig estalviar per poder anar a veure’l al seu país durant un mes…”. Una relació que va afectar-la molt i que va perseguir-la durant molt de temps.