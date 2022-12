Tania Llasera: “Deien que havia d’aprimar-me 10 kg per ser presentadora”

Tania Llasera sempre ha estat transparent a través de les xarxes socials i en les entrevistes que concedeix. La periodista, que va ser reportera en les catifes vermelles durant molts anys, ha explicat que ella sap el que costa que un famós et doni algun titular i que és per això que ara no es talla. Vol ajudar els altres professionals a obtenir bones notícies, el que fa en no tallar-se ni un pèl. Combativa i reivindicativa, ara és notícia en haver tret a la llum una anècdota que posa de manifest la pressió estètica que pateixen les dones i, més concretament, les presentadores.

Ho ha explicat en un pòdcast, el que aprofita per reconèixer que ha rebut moltes pressions al llarg de la seva carrera televisiva perquè s’aprimés i es retoqués el cos. En el seu llibre Mujer tenías que ser, de fet, ja explicava que li va costar molt gestionar les crítiques que rebia per culpa del seu físic quan va començar a aparèixer a Telecinco.

Els problemes en aquest sentit, però, van començar abans: “Jo era becària amb vint-i-pocs anys quan em vaig adonar que volia treballar de presentadora perquè era més viable econòmicament, guanyava més diners. El noi que es dedicava a donar-me aquesta oportunitat em va dir que, abans, havia d’aprimar-me 10 kg. I fixa’t com soc, que li vaig dir que ho faria… quan, si això m’ho diu ara, li diria que s’anés a pastar fang”.

Tania Llasera lamenta que li demanessin que s’operés si volia treballar a televisió

Quan Tania Llasera va aconseguir perdre el pes que li demanaven, va posar-se en contacte amb aquest productor italià: “Vaig anar a parlar amb aquest senyor i em va dir que em convidaria a dinar. Un cop en el restaurant, em va dir que estaria bé que m’operés el nas i em posés una mica més de pit perquè així estaria perfecta. A mi em fan gràcia els meus pits petits i el meu nas tort, així que li vaig dir que no volia saber res més d’ell”.

Tania Llasera denuncia la pressió estètica de les dones | Instagram

Ara que ho veu amb perspectiva, assegura que se sent molt orgullosa de no haver cedit i haver-se quedat com estava. Haver passat per quiròfan en aquell moment potser sí que li hagués donat més oportunitats televisives, però diu que creu que hauria estat un error perquè hauria perdut la seva essència. Abanderada del body positive, Tania Llasera sempre intenta destacar la importància d’estar a gust amb un mateix i ignorar la pressió social per estar més prima o maquillar-se més. Publica fotos reals en què se li veuen les arrugues i la panxa, una actitud que aconsella que tinguin la resta de dones per poder sentir-se més lliures.