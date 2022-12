Jorge Javier reconeix que no ha triomfat en el teatre: “Venia poca gent”

Jorge Javier Vázquez va sorprendre moltíssim quan va anunciar que provaria sort en el món del teatre. El presentador de Sálvame mai no havia fet d’actor i, encara menys, en un espectacle propi en directe davant de tanta gent. La idea va agradar als seus fans i continua voltant per Espanya amb una gira a la que diu que va a veure’l bastanta gent. Ara bé, el 2022 no hauria estat fàcil per al seu xou perquè li va costar molt aconseguir vendre entrades.

Així ho confessa en l’últim escrit a Lecturas de l’any, en el que fa balanç de tot una mica: “Seré breu i concís, a prendre pel c… el 2022. Vam començar l’any en plena onada de l’òmicron i quan no estava inaugurat del tot, va començar la guerra a Ucraïna. A un any així només li podem desitjar que marxi”.

Però què ha dit exactament sobre els problemes en el teatre? “A mi els principis del 2022 em van enxampar al final de la gira de Desmontando a Sénecaa Madrid. Mala època per fer teatre. No estava la gent per a moltes festes i això es notava en la taquilla. Recordo que el dia de l’estrena, un 13 de gener, ens va costar moltíssim confeccionar la llista de convidats perquè anaven caient com mosques. Aquell que no tenia Covid, havia estat en contacte amb algú que sí. Quan va començar a remuntar la taquilla van iniciar-se els bombardejos a Ucraïna. Estàvem impactats, amb una guerra a poques hores d’avió de les nostres cases i bombardejos televisats. La por a dins del cos i la vida seguia”.

Jorge Javier reconeix que no ha venut moltes entrades | Instagram

Jorge Javier Vázquez confessa que no ha triomfat tant en el teatre com voldria

Diu el de Badalona que recorda el final d’aquella gira de teatre amb un gust agredolç, ja que té presents els viatges de tornada a casa en els que s’aguantava les llàgrimes: “Estava sepultat pel pes de la responsabilitat, tot pensant què fer perquè vingués més gent a veure’m. Ara estic rebent missatges preciosos en els que em diuen que no sigui tan dur amb mi mateix perquè ells van venir a veure’m i s’ho van passar bé. Començo a pensar que tenen raó”.

“De la meva experiència a Madrid el pitjor és que se’m van anar les ganes de fer teatre per diverses raons. La primordial, perquè m’he cansat de passar exàmens i perquè ja no tinc ganes d’enfrontar-me amb la responsabilitat d’haver d’omplir teatres perquè em digui Jorge Javier Vázquez. Estic cansat d’haver d’estar a l’altura de les expectatives que els altres han dipositat en mi. He d’aprendre que la meva autoestima no pot veure’s danyada per la resposta aliena perquè aquesta feina provoca plaer, però també molt patiment. Aquesta feina, per molt que ens agradi, és només feina i el que vull a partir d’aquest 2023 és viure”, ha afegit en un dels seus textos més sincers.