El llibre de memòries de Joan Carles s’ha convertit en una bomba mediàtica. Des que l’Emèrit va deixar Espanya per traslladar-se a Abu Dhabi, se n’ha parlat molt de les seves aventures del passat, polèmiques i rumors que ara, han sortit a la llum sota la seva versió. Joan Carles no ha deixat cap engruna i ha destinat capítols i paraules per a tots els membres de la família reial espanyola. Infidelitats, “l’error” que va cometre amb Corinna, el perdó a Sofia de Grècia i les alabances a Froilán, el net més polèmic de la família. Ara bé, qui n’ha rebut la pitjor part ha estat Letícia.
Joan Carles va concedir el passat mes d’octubre una entrevista amb Le Figaro per parlar de les memòries i allà va reconèixer “la mala relació” amb la dona del seu fill Felip. Unes declaracions molt polèmiques en què admetia que “hi ha un desacord personal” entre ells. Ara, la periodista Pilar Eyre recull les reaccions i com està l’experiodista després de sortir a la llum totes aquestes declaracions incendiàries.
Com està Letícia després de la publicació de les polèmiques memòries de l’Emèrit?
La periodista experta en cases reials ha dedicat el seu blog setmanal a la revista Lecturas per parlar de la reacció de Letícia a la bomba que han suposat les paraules del seu sogre. En el seu últim viatge oficial a la Xina, se l’ha vist “molt seriosa”, gairebé “sense somriure” i en silenci, amb el seu marit molt pendent d’ella. Durant el banquet que van compartir en el país, Letícia va optar per un modelet sense grans accessoris, explica Eyre. “Ni anells, ni collarets ni polseres, només unes arracades. La seva actitud en tots aquests actes era continguda i vulnerable”. L’únic moment en què l’haurien vist més animada va ser la visita a la Universitat d’estudis estrangers de Pequín, “perquè sempre es mostra així quan està amb nenes o gent jove”. Quina pena oculta Letícia? Segons ha pogut saber la periodista, Letícia està “més que enfadada, dolguda i disgustada” perquè desconeixia el contingut del llibre i tota la polseguera que aixecarien les paraules del Borbó Emèrit.
“Quan se’n va assabentar, no donava crèdit”, expliquen les seves fonts. Quina hauria estat la seva primera reacció un cop va veure les paraules hostils que havia expressat públicament Joan Carles? Va parlar amb el seu marit per preguntar-li: ‘Tu creus que m’ho mereixo?’. En tot cas, Felip “es va posar al costat de la seva dona enfront del seu pare“. “Li fa mal el que ha dit d’ell, però sobretot sap com és d’injusta l’acusació que Letícia ha dividit a la família”. La periodista recalca que, tot i que Joan Carles es queixa de l’arribada de la dona a la família reial, ell en aquell moment ell feia vida ben bé de casats amb Corinna, per tant, predicar amb l’exemple no ha estat el seu cas.
Què explica Joan Carles sobre la relació amb Letícia?
Tota aquesta guerra oberta que s’ha encès amb les memòries de Joan Carles d’on ve? Hi ha molt mal rotllo entre sogre i nora, segons el que diu en el llibre. “Hi ha distància entre nosaltres i això no ha ajudat a la cohesió de les nostres relacions familiars”, de fet, apunta que “mai hi ha hagut bona sintonia” entre ells. Un rumor molt estès que per fi dona la raó a les xafarderies que han estat sortint a la llum tots aquests anys. A més a més, també va dedicar unes paraules al seu fill, dient que no quedarà gaire content amb el que ha publicat -cosa que ja és evident- i l’acusa “de ser molt fred” quan va forçar-lo a abandonar el país. Sigui com sigui, la guerra oberta continua i no sembla que hi hagi opcions de reconciliació pròximament.