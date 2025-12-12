El calendari de desembre està ple de dates assenyalades. Dies de reunions familiars, dinars amb sobretaules interminables, àpats que embafen moltíssim i un tast de vins, escumosos, torrons i dolços que fa provoquen ganes de fer una migdiada al sofà. Nadal és una època de trobades, de tornar a casa, com diuen molts anuncis, però com ho celebra la família reial espanyola? Aquest divendres han compartit la seva típica felicitació de Nadal, tot i que bona part de les mirades se les ha endut la postal de Joan Carles i Sofia de Grècia, amb els seus gossos com a protagonistes. Sigui com sigui, com celebren el Nadal Felip, Letícia i les seves filles? Una experta en Casa Reial i protocols en dona tots els detalls.
Nadal a la família reial espanyola: què fan i què mengen?
Cada casa té els seus costums, tradicions i àpats que estan designats des de fa anys, com per exemple que la sopa amb galets es menja el dia 26 per Sant Esteve o que els canapès es guarden per a la nit de les campanades. La revista Semana s’ha posat en contacte amb Diana Rubio, una experta en protocol i Casa Reial per analitzar tots els detalls i descobrir què fa aquesta família. No ha estat el seu millor any, tenint en compte que l’emèrit Joan Carles s’ha convertit en el protagonista de les últimes setmanes per la publicació de les seves explosives memòries que tenien dards per a tothom.
Això sí, des de la Zarzuela intenten que tot plegat no els esquitxi ni els afecti en la seva agenda publica, com també intenten aïllar les seves dues filles, Elionor i Sofia. Ara que totes dues poden tornar a casa uns dies per estar amb els pares i els avis, que poden esperar? Segons l’experta que ha contactat el citat mitjà, la celebració principal per a ells és la nit de Nadal “una nit íntima i de caràcter familiar”. La tradició és que acostumin a sopar a la Zarzuela amb les seves filles i sovint acompanyades per l’àvia materna, Paloma Rocasolano. “Des de fa anys la família prefereix mantenir la celebració discreta, sense grans banquets públics o tradicionals de l’antiga Casa Reial”, exposa.
Un menú preparat amb temps i receptes típiques
Però podríem veure el matrimoni amb el davantal posat i a correcuita entre fogons per acabar els àpats? Sembla que aquesta no és la seva realitat perquè els royals espanyols tenen un bon personal de servei que els deixen tot fet “a primera hora de la tarda”. I quins plats no podrien faltar? Receptes típiques com “la sopa d’ametlles o les perdius escabetxades, per a les postres segurament hi ha dolços de Nadal”, exposa.
Hi haurà retrobament amb els avis?
Una de les preguntes que potser es fan és si els avis paterns estaran presents en aquestes trobades familiars. Els darrers esdeveniments han escenificat que la relació amb Joan Carles no és bona i, per tant, no s’espera que formi part d’aquestes festes. I Sofia de Grècia? “Viu en un habitatge separat dins de la Zarzuela i acostuma a passar la nit de Nadal allí amb la seva germana Irene, i a vegades amb les seves filles, Elena i Cristina de Borbó”, exposa. Això sí, sembla que les germanes de Felip tenen un viatge planificat per anar a passar uns dies amb el pare a Abu Dhabi per celebrar l’aniversari amb ell. Sigui com sigui, segur que hi hauria persones que pagarien per fer un foradet a la paret del menjador i poder mirar què passa en aquests sopars i com són realment les relacions en les distàncies curtes.