El calendario de diciembre está lleno de fechas señaladas. Días de reuniones familiares, comidas con sobremesas interminables, comidas que llenan muchísimo y una cata de vinos, espumosos, turrones y dulces que provocan ganas de hacer una siesta en el sofá. La Navidad es una época de encuentros, de volver a casa, como dicen muchos anuncios, pero ¿cómo la celebra la familia real española? Este viernes han compartido su típica felicitación de Navidad, aunque buena parte de las miradas se las ha llevado la postal de Juan Carlos y Sofía de Grecia, con sus perros como protagonistas. Sea como sea, ¿cómo celebran la Navidad Felipe, Letizia y sus hijas? Una experta en Casa Real y protocolos nos da todos los detalles.

Navidad en la familia real española: ¿qué hacen y qué comen?

Cada casa tiene sus costumbres, tradiciones y comidas que están designadas desde hace años, como por ejemplo que la sopa con galets se come el día 26 por San Esteban o que los canapés se guardan para la noche de las campanadas. La revista Semana se ha puesto en contacto con Diana Rubio, una experta en protocolo y Casa Real para analizar todos los detalles y descubrir qué hace esta familia. No ha sido su mejor año, teniendo en cuenta que el emérito Juan Carlos se ha convertido en el protagonista de las últimas semanas por la publicación de sus explosivas memorias que tenían dardos para todos.

Eso sí, desde la Zarzuela intentan que todo esto no les salpique ni les afecte en su agenda pública, como también intentan aislar a sus dos hijas, Leonor y Sofía. Ahora que ambas pueden volver a casa unos días para estar con los padres y los abuelos, ¿qué pueden esperar? Según la experta que ha contactado el citado medio, la celebración principal para ellos es la noche de Navidad «una noche íntima y de carácter familiar». La tradición es que suelen cenar en la Zarzuela con sus hijas y a menudo acompañadas por la abuela materna, Paloma Rocasolano. «Desde hace años la familia prefiere mantener la celebración discreta, sin grandes banquetes públicos o tradicionales de la antigua Casa Real», explica.

Detalles de las fiestas de Navidad de Felipe y Letizia | Europa Press

Un menú preparado con tiempo y recetas típicas

¿Pero podríamos ver al matrimonio con el delantal puesto y a toda prisa entre fogones para acabar las comidas? Parece que esta no es su realidad porque los royals españoles tienen un buen personal de servicio que les dejan todo hecho «a primera hora de la tarde». ¿Y qué platos no podrían faltar? Recetas típicas como «la sopa de almendras o las perdices escabechadas, para el postre seguramente hay dulces de Navidad», explica.

Juan Carlos y Sofía, en una foto de archivo | Europa Press

¿Habrá reencuentro con los abuelos?

Una de las preguntas que quizá se hacen es si los abuelos paternos estarán presentes en estos encuentros familiares. Los últimos eventos han escenificado que la relación con Juan Carlos no es buena y, por lo tanto, no se espera que forme parte de estas fiestas. ¿Y Sofía de Grecia? «Vive en una vivienda separada dentro de la Zarzuela y suele pasar la noche de Navidad allí con su hermana Irene, y a veces con sus hijas, Elena y Cristina de Borbón», explica. Eso sí, parece que las hermanas de Felipe tienen un viaje planificado para ir a pasar unos días con el padre en Abu Dhabi para celebrar el cumpleaños con él. Sea como sea, seguro que habría personas que pagarían por hacer un agujerito en la pared del comedor y poder ver qué pasa en estas cenas y cómo son realmente las relaciones en las distancias cortas.