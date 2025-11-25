Sofía de Borbón está disfrutando de su nueva etapa como estudiante. En un momento bastante convulso para la familia real española a raíz de la publicación de las polémicas memorias de Juan Carlos de Borbón, en las que ha arremetido contra Letizia y ha hablado públicamente de su mala relación, la hija menor de Felipe y Letizia se encuentra alejada unos kilómetros de todo ese ruido mediático. La joven ha podido decidir y continuar estudiando, una elección que su hermana Leonor no ha tenido la oportunidad de disfrutar porque debía cumplir con la formación militar que requiere su destino como futura heredera al trono.

En todo caso, Sofía vive actualmente en Lisboa como parte de sus estudios en un grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la institución de lujo Forward College. Denominado en su web como un centro que «está diseñado para estudiantes de grado brillantes que desean ir más allá de la excelencia académica», la hermana menor de Leonor podrá compaginar los años de universidad en tres campus de Europa: Lisboa, Berlín y París. Esta semana, sin embargo, ha podido disfrutar de una serie de actividades más allá de su formación. ¿En qué consiste su agenda en Lisboa?

¿Qué actividades preparan en el Forward College?

La joven royal española ha participado en la Semana del Bienestar que organizan para promover «la salud física y emocional» con diversas actividades diarias enfocadas en «positividad, conciencia e inclusividad». Las informaciones más concretas sobre su vida en Lisboa llegan de manera breve para intentar proteger su intimidad y pueda ser una alumna más, pero a través de las redes sociales de la institución se puede conocer parte de la agenda de actividades que realiza Sofía. «Esta semana, nuestra comunidad de Lisboa celebra la Semana del Bienestar, un tiempo dedicado a relajarse, recargar y conectar mientras celebra la positividad, el mindfulness y la inclusión», explican en un carrusel de imágenes con las actividades y el horario.

La agenda de actividades: brunch, meditación y retos

En el post publicado en su perfil de Instagram, la institución revela en qué consisten las actividades del día y qué deben cumplir los alumnos, entre los cuales está Sofía. «Cada día aporta un nuevo tema, código de vestimenta, y un conjunto de actividades diseñadas para nutrir tanto el cuerpo como la mente», explican. ¿Qué significa esto? La idea es encontrar un equilibrio entre el estrés de los estudios y una manera de conectar con ellos mismos. Parece que Sofía debe estar de lujo alejada de las exigencias de casa. Entre los planes que les ofrecen hay «sesiones de brunch y sesiones de meditación, un reto de remo, celebraciones del orgullo y una reunión para cerrar la semana».

Sofía de Borbón con sus compañeros del Forward College | Europa Press

Desde la institución no se limitan solo a las clases universitarias sino que también incorporan otras actividades para que sus alumnos, como la hermana de Leonor, puedan relajarse un poco.

¿Cómo se encuentra Sofía con su nueva vida en el extranjero?

Una vez salió a la luz la carrera que estudiaría la hija menor de Felipe y Letizia después de meses de informaciones y rumores que la situaban en una universidad española, la elección en el extranjero despertó ciertas críticas. En todo caso, parece que Sofía se encuentra de lo más bien en la capital del país. Hace unas semanas en un encuentro con el presidente del país dejó en el Libro de Honor del Palacio de Belém una dedicatoria. La joven admitía sentirse «como en casa”, tal como recoge la revista HOLA, sobre todo porque más allá de poder hacer una vida «normal”, su equipo de seguridad está pendiente de todo, tal como lo harían en la Zarzuela.