Sofia de Borbó es troba gaudint de la seva nova etapa com a estudiant. En un moment força convuls per a la família reial espanyola arran de la publicació de les polèmiques memòries de Joan Carles de Borbó, en què ha carregat contra Letícia i ha parlat públicament de la seva mala relació, la filla petita de Felip i Letícia es troba allunyada uns kilòmetres de tot aquest soroll mediàtic. La jove ha pogut decidir i continuar estudiant, una elecció que la seva germana Elionor no ha tingut l’oportunitat de gaudir perquè havia de complir amb la formació militar que requereix el seu destí com a futura hereva al tron.
En tot cas, Sofia es viu actualment a Lisboa com a part dels seus estudis en un grau en Ciències Polítiques i Relacions Internacionals a la institució de luxe Forward College. Denominat a la seva web com un centre que “està dissenyat per a estudiants de grau brillants que desitgen anar més enllà de l’excel·lència acadèmica”, la germana petita d’Elionor podrà compaginar els anys d’universitat a tres campus d’Europa: Lisboa, Berlín i París. Aquesta setmana, però, ha pogut gaudir d’una sèrie d’activitats més enllà de la seva formació. En què consisteix la seva agenda a Lisboa?
Quines activitats preparen al Forward College?
La jove royal espanyola ha participat en la Setmana del Benestar que organitzen per promoure “la salut física i emocional” amb diverses activitats diàries enfocades en “positivitat, consciència i inclusivitat”. Les informacions més concretes sobre la seva vida a Lisboa arriben de manera breu per intentar protegir la seva intimitat i pugui ser una alumna més, però a través de les xarxes socials de la institució es pot conèixer part de l’agenda d’activitats que fa Sofia. “Aquesta setmana, la nostra comunitat de Lisboa celebra la Setmana del Benestar, un temps dedicat a relaxar-se, recarregar i connectar mentre celebra la positivitat, el mindfulness i la inclusió”, expliquen en un carrusel d’imatges amb les activitats i l’horari.
L’agenda d’activitats: brunch, meditació i reptes
En el post publicat en el seu perfil d’Instagram, la institució revela en què consisteixen les activitats del dia i què han de complir els alumnes, entre els quals està Sofia. “Cada dia aporta un nou tema, codi de vestimenta, i un conjunt d’activitats dissenyades per nodrir tant el cos com la ment”, expliquen. Això que vol dir? La idea és trobar un equilibri entre l’estrès dels estudis i una manera de connectar amb ells mateixos. Sembla que Sofia deu estar de luxe allunyada de les exigències de casa. Entre els plans que els ofereixen hi ha “sessions de brunch i sessions de meditació, un repte de rem, celebracions de l’orgull i una reunió per tancar la setmana”.
Des de la institució no es limiten només a les classes universitàries sinó que també incorporen altres activitats perquè els seus alumnes, com la germana d’Elionor, puguin relaxar-se una mica.
Com es troba Sofia amb la seva nova vida a l’estranger?
Un cop va sortir a la llum la carrera que estudiaria la filla petita de Felip i Letícia després de mesos d’informacions i rumors que la situaven en una universitat espanyola, l’elecció a l’estranger va despertar certes crítiques. En tot cas, sembla que Sofia es troba d’allò més bé a la capital del país. Fa unes setmanes en una trobada amb el president del país va deixar en el Llibre d’Honor del Palau de Belém una dedicatòria. La jove admetia sentir-se “com a casa”, tal com recull la revista HOLA, sobretot perquè més enllà de poder fer una vida ”normal”, el seu equip de seguretat està pendent de tot, tal com ho farien a la Zarzuela.