¿Qué programa ven Felipe y Letizia en televisión la noche de Año Nuevo?

Felipe y Letizia también sintonizan la televisión durante la noche de Año Nuevo, si hacemos caso a la información que ha compartido José Mota en la última entrevista que ha concedido. El cómico estaba promocionando su programa de humor en el medio digital Informalia cuando, de repente, reveló que los monarcas españoles le han confesado que siempre eligen TVE para la última noche del año porque quieren ver su espacio de gags y bromas. Cuesta imaginar a la pareja de royals frente al sofá riéndose con los chistes malos y las imitaciones del humorista, pero eso dicen que hacen siempre antes de las doce campanadas.

Siempre que se ha encontrado con Felipe VI, dice que ha sido «muy agradable» con él. Y, como decíamos, parece que una vez le confesó que ven su especial de Año Nuevo cada año: «Me explicó que lo ven con mucho gusto y en compañía de sus hijas«. Además, le hace gracia que se lo dijera después de haberlo imitado: «Felipe de Borbón tiene mucho sentido del humor y la reina también me lo ha comentado«. «Siempre que hago una parodia intento hacerlo desde el lado constructivo porque el humor es una semilla que, caiga donde caiga, hará florecer algo», dice cuando le preguntan sobre la presión añadida que le supone saber que lo ven desde la Zarzuela.

José Mota niega que TVE le imponga absolutamente nada a la hora de preparar el especial de Año Nuevo: «No me impone nada y lo tengo que decir bien alto. Ni con un gobierno ni con otro, nunca me han pedido quitar nada. El programa podrá gustar más o menos, pero siempre está en la misma regularidad y he trabajado siempre con plena libertad en TVE». ¿Cuándo dejará de hacerlo? El día que no se divierta.

Ya se sabe qué ven Felipe y Letizia en televisión la noche de Año Nuevo | Europa Press

¿José Mota se ha planteado tomarse una baja en algún momento?

Realmente, no se entendería la noche de Año Nuevo en televisión sin José Mota. Que haga un retrato cómico sobre el año gusta a sus fans, que aplauden que siempre escrute a los políticos de turno con algunas de sus parodias. Esta noche, por ejemplo, lo veremos imitar por primera vez a Óscar Puente. Esta ha sido una incorporación de última hora por el tema de los trenes: «Intento capturar la esencia de los personajes, pero nunca imito la voz porque ya hay grandes imitadores para hacer eso. Nunca hago imitaciones sangrientas y tampoco he tenido problemas con ninguno de los políticos«.

Hace muchos años que vemos a José Mota hacer reír la noche de Año Nuevo. ¿Ha tenido algún momento de querer tirar la toalla? Ahora que Andreu Buenafuente ha anunciado que suspendería su agenda por un exceso de carga laboral, le han preguntado sobre el tema: «Por suerte nunca he tenido un momento de estrés tan grande hasta ese nivel. Entiendo perfectamente que él haya considerado que debe hacerlo porque está sometido a un estrés muy fuerte, ya que él produce y está en primera línea de pantalla».