Silvia Abril ha deseado un buen año nuevo a sus seguidores en un vídeo que ha servido para conocer cuál es el estado actual de su esposo, el cómico Andreu Buenafuente. Hace casi un mes, el catalán anunció que suspendería su agenda porque necesita descansar después de una época de gran «exceso de carga laboral«. No se sentía bien, estaba desbordado y consideraba que no podría trabajar bien si continuaba como si nada estuviera pasando.

Ante esto, también se vio forzado a cancelar su participación en las campanadas de TVE. La cadena pública lo había seleccionado a él y a su esposa para dirigir la última retransmisión del año y despedir el 2025 con ellos. Solo quince días antes de la emisión, sin embargo, les dijeron que no podrían hacerlo y han tenido que buscar un sustituto apresuradamente -quienes, finalmente, recordamos que serán Chenoa y Estopa desde la Puerta del Sol de Madrid-.

Pues bien, como decíamos, Silvia Abril ha publicado dos vídeos en su perfil de Instagram en los que comparte la última hora del estado de su marido. ¿Ha mejorado? Eso parece, por lo que dice, aunque este es un camino largo: «Todo va bien, todo va bien. Nos estamos cuidando y Andreu va mucho mejor, muy bien, está haciendo muy buenos deberes. Todo va bien, poco a poco pero va mejorando«.

Silvia Abril comparte la última hora médica de Andreu Buenafuente | Instagram

Silvia Abril desea suerte a Chenoa y Estopa, que la sustituirán en las campanadas de TVE

Esto lo decía en el segundo vídeo que ha publicado, este sí en catalán y no en castellano como el primero: «Y ahora diré lo mismo, pero en mi lengua materna. Buena salida y buena entrada, gracias por estar aquí siempre y gracias por todos los mensajes de apoyo. Os envío un beso muy grande y Baloo y yo vamos a caminar. Buen 2026 y adiós 2025, un año que nos ha dejado un montón de aprendizajes. Gracias a todos por vuestro apoyo«.

Casualidad o no, en el vídeo en castellano ha añadido una parte del mensaje que ha descuidado en el fragmento en catalán. Nos referimos al momento en que envía un mensaje a TVE, la cadena que finalmente no podrá contar con ellos esta noche: «Allí estaremos el día 31 desde casa apoyando a Chenoa y Estopa«. Sea como sea, los seguidores de la pareja se habrán quedado más tranquilos con este comunicado médico casero con buenas noticias. La cosa va bien y parece que el retorno de Andreu Buenafuente está un poco más cerca.