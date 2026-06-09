Manel Esteller, experto en longevidad: «La supercentenaria María Branyas tenía una dieta antiinflamatoria gracias a los probióticos de los yogures

Llegar a soplar las velas de los cien años ya no es un milagro reservado para unos pocos elegidos. La ciencia está demostrando que el límite de la vida humana se encuentra mucho más allá de lo que imaginamos.

La gran pregunta que obsesiona a los laboratorios de todo el planeta es cómo envejecer sin enfermar. (Y la respuesta definitiva podría estar en tu propia nevera sin que lo sepas).

El secreto de la mujer que desafió el tiempo

La mítica supercentenaria catalana María Branyas murió dejando un legado médico incalculable. Vivió nada menos que 117 años manteniendo una lucidez mental que asombró a la comunidad científica internacional.

El célebre genetista Manel Esteller dirigió un estudio exhaustivo sobre su organismo y descubrió algo sorprendente. Su reloj biológico marcaba una edad interna de 25 años menos que la que figuraba en su documento de identidad.

Aunque la genética jugaba un papel crucial a su favor, el verdadero pilar de su eterna juventud se encontraba en su alimentación diaria. Un hábito tan sencillo como barato que cualquiera puede imitar desde hoy mismo.

La combinación exacta contra la inflamación

La clave de su longevidad residía en mantener una estricta dieta antiinflamatoria para blindar el cuerpo contra el desgaste de los años. El enemigo silencioso de las células es la inflamación crónica que destruye los tejidos.

Para combatirla, María consumía diariamente los potentes probióticos naturales presentes en los yogures fermentados. Este alimento de supermercado actúa como un escudo protector en el organismo.

Estas bacterias benignas se encargan de colonizar el tracto digestivo. Su función estrella es educar de forma constante el sistema inmunitario para evitar que el cuerpo se ataque a sí mismo.

El cambio radical que llega en diez años

Los descubrimientos de Esteller confirman que el envejecimiento se debe en un 50% a los hábitos y el otro 50% a la carga genética heredada.

Los hábitos modifican la actividad de nuestros genes de forma directa a través de la epigenética. La buena noticia es que un cambio de vida hacia una restricción calórica moderada permite recuperar parte de un mapa celular sano.

La revolución médica avanza tan rápido que los expertos aseguran que la esperada pastilla antienvejecimiento llegará al mercado en la próxima década. Será un compuesto diseñado para frenar la senescencia celular y evitar el daño genético acumulado.

La paradoja del cerebro humano

¿Sabías que vivir tantos años esconde una peligrosa contrapartida para nuestra salud neurológica?

Los científicos advierten que patologías degenerativas como el Alzheimer son el precio biológico que pagamos por la longevidad extrema. El cerebro humano no fue diseñado evolutivamente para resistir tantos años de actividad.

A color de esto, imitar la química natural de los supercentenarios mediante la alimentación es la herramienta más potente que tenemos a mano para retrasar el reloj.

El ritmo de vida actual nos empuja a comer en exceso y a desgastar el organismo antes de tiempo. Modificar lo que pones en la cesta de la compra esta misma tarde puede determinar cómo será tu salud dentro de treinta años. ¿Vas a seguir ignorando el poder de tus células?