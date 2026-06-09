Manel Esteller, expert en longevitat: «La supercentenària María Branyas tenia una dieta antiinflamatòria gràcies als probiòtics dels iogurts

Arribar a bufar les espelmes dels cent anys ja no és un miracle reservat per a uns pocs escollits. La ciència està demostrant que el límit de la vida humana es troba molt més enllà del que imaginem.
La gran pregunta que obsessiona els laboratoris de tot el planeta és com envellir sense emmalaltir. (I la resposta definitiva podria estar a la teva pròpia nevera sense que ho sàpigues).
El secret de la dona que va desafiar el temps
La mítica supercentenària catalana María Branyas va morir deixant un llegat mèdic incalculable. Va viure ni més ni menys que 117 anys mantenint una lucidesa mental que va astorar la comunitat científica internacional.
El cèlebre genetista Manel Esteller va dirigir un estudi exhaustiu sobre el seu organisme i va descobrir una cosa sorprenent. El seu rellotge biològic marcava una edat interna de 25 anys menys que la que figurava al seu document d’identitat.
Tot i que la genètica jugava un paper crucial al seu favor, el vertader pilar de la seva eterna joventut es trobava en la seva alimentació diària. Un hàbit tan senzill com barat que qualsevol pot imitar des d’avui mateix.
La combinació exacta contra la inflamació
La clau de la seva longevitat residia a mantenir una estricta dieta antiinflamatòria per blindar el cos contra el desgast dels anys. L’enemic silenciós de les cèl·lules és la inflamació crònica que destrueix els teixits.
Per combatre-la, la María consumia diàriament els potents probiòtics naturals presents en els iogurts fermentats. Aquest aliment de supermercat actua com un escut protector en l’organisme.
Aquests bacteris benignes s’encarreguen de colonitzar el tracte digestiu. La seva funció estrella és educar de forma constant el sistema immunitari per evitar que el cos s’ataqui a si mateix.
El canvi radical que arriba en deu anys
Els descobriments d’Esteller confirmen que l’envelliment es deu en un 50% als hàbits i l’altre 50% a la càrrega genètica heretada.
Els hàbits modifiquen l’activitat dels nostres gens de forma directa a través de l’epigenètica. La bona notícia és que un canvi de vida cap a una restricció calòrica moderada permet recuperar part d’un mapa cel·lular sa.
La revolució mèdica avança tan ràpid que els experts asseguren que l’esperada pastilla antienvelliment arribarà al mercat en la pròxima dècada. Serà un compost dissenyat per frenar la senescència cel·lular i evitar el dany genètic acumulat.
La paradoxa del cervell humà
Sabies que viure tants anys amaga una perillosa contrapartida per a la nostra salut neurològica?
Els científics adverteixen que patologies degeneratives com l’Alzheimer són el preu biològic que paguem per la longevitat extrema. El cervell humà no va ser dissenyat evolutivament para resistir tants anys d’activitat.
A color d’això, imitar la química natural dels supercentenaris mitjançant l’alimentació és l’eina més potent que tenim a mà per retardar el rellotge.
El ritme de vida actual ens empeny a menjar en excés i a desgastar l’organisme abans d’hora. Modificar el que fiques a la cistella de la compra aquesta mateixa tarda pot determinar com serà la teva salut d’aquí a trenta anys. Vas a continuar ignorant el poder de les teves cèl·lules?