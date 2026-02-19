Andreu Buenafuente vuelve al trabajo después de tres meses con la agenda suspendida por salud mental. El presentador catalán tomó la baja médica en un momento de mucho trabajo y estrés laboral, una saturación ante la cual prefirió dejarlo todo y descansar antes de acabar colapsando de verdad. Ahora, más recuperado gracias a esta temporada de ritmo más bajo, volverá a los micrófonos el próximo sábado. ¿Cuál será el primer proyecto que retomará? El programa Nadie sabe nada de la Cadena SER que presenta con Berto Romero, el cual se emitirá a las 12 del mediodía.

Hace pocos días, de hecho, él mismo entró en una llamada en directo a La Ventana para confirmar que tenía «muchas ganas de volver»: «Grabaremos nuevos capítulos y lo daremos todo«, dijo entonces. En estos nuevos programas, se sabe que recuperarán la esencia de la improvisación, la complicidad y los momentos inesperados. La pareja de cómicos se sentará uno frente al otro para dejar que la conversación derive por ramas insospechadas.

Después de 13 temporadas, sus fans podrán volver a escucharlos en directo. En el EGM siempre obtienen buenos resultados, teniendo en cuenta que hacen reír a una media de 693.000 oyentes cada programa con una media de 5,3 millones de descargas mensuales acumuladas según cifras de la emisora.

Los fans de Andreu Buenafuente, contentos con su esperado retorno

Su esposa, Silvia Abril, ha estado informando de su evolución a través de las múltiples entrevistas que ha concedido en las últimas semanas. En su momento, reveló que Andreu Buenafuente había sufrido un episodio de ansiedad fuerte que le hizo darse cuenta de que necesitaba parar. Ante eso, se echaron atrás y no llegaron a presentar las campanadas de TVE. También paralizaron las grabaciones del programa Futuro imperfecto, que aún no tiene fecha de regreso. No se ha especificado si retomará la agenda completa o si, por precaución, irá poco a poco. De momento, los fans podrán volver a escucharlo el sábado y el resto ya irá llegando.

Ante la noticia de su regreso, muchos de sus fans han llenado las redes de iconos de aplausos y han escrito mensajes que demuestran que se alegran mucho de su recuperación y de poder volver a reír con su humor.