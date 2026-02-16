Andreu Buenafuente ha roto su silencio en medio de la baja médica, la que se tomó el pasado noviembre para descansar después de un período «de mucha carga laboral». El cómico catalán anunció que suspendería su agenda una temporada porque había colapsado y, por lo tanto, detuvo la producción de los programas Futuro Imperfecto y Nadie sabe nada de la misma manera que tampoco pudo presentar las campanadas de Fin de Año en TVE. Ahora, tres meses después, ha reaparecido en unas declaraciones a la Cadena SER con motivo del día mundial de la radio.

Desde esta ventana, ha asegurado que está mejor y ha actualizado cuál es su estado actual: «Estoy bien, mejor, recuperándome poco a poco y creo que en línea ascendente. Todo bien, todo bien«. Aún no se atreve a poner una fecha a su regreso al trabajo, ya que reconoce que todavía podría estar mejor: «También podría estar peor, pero vaya que tengo ganas de volver a hacer cositas a mi ritmo. Al final, es que tanto trabajo te saca de la carretera… Y soy un privilegiado, te lo digo porque puedo hacerlo y puedo salir de la carretera«.

Tiene suficiente dinero para poder dejar de trabajar y, además, lo hace desde una saturación sana: «Yo lo hago saturado desde lo que me gusta. Tú imagínate a alguien a quien no le gusta lo que hace… ya está triturado. O sea que no me puedo quejar y lo que tengo que hacer es volver y hacer las cosas que me gusten«, añade el presentador.

Andreu Buenafuente ha hablado sobre su estado en medio de la baja | RTVE

¿Cuándo volveremos a escuchar a Andreu Buenafuente en la radio?

«He escuchado muchísimo la radio estos meses, en todas las emisoras que puedo. Bueno, en todas no… Hay algunas que ya no puedo porque me echan. Me gusta mucho hacer radio, pero también escucharla», ha dicho en esta entrevista. Lo que interesa a los fans es saber cuándo lo podrán volver a escuchar, por ejemplo, en su programa: «Grabaremos nuevos capítulos de Nadie sabe nada y estaremos allí dando todo. En estos años de programa, me he enamorado aún más de la gente porque son aquellos viejos amigos a los que nunca he visto».

Una reaparición que hará ilusión a sus fans, claro. De hecho, en la publicación que ha hecho la emisora en Instagram con este fragmento pueden verse un montón de mensajes que aplauden lo que explica y que dejan claro que hay muchas ganas de verlo recuperado del todo.