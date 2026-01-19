Sílvia Abril ha concedido una entrevista a TVE que ha servido, principalmente, para conocer la última hora sobre el estado de su marido. Andreu Buenafuente anunció que haría una pausa temporal porque sufría un cuadro de estrés muy importante debido al exceso de carga laboral y ahora, dos meses después, sabemos que sigue haciendo todo lo posible por recuperarse. La humorista barcelonesa ha explicado en el programa de La 2 de Henar Álvarez, que lo ve muy recuperado: «Andreu está muy bien, trabajando y poniendo remedio a toda esta situación… pero bueno, está bien», ha insistido.
La presentadora ha querido aplaudir que hayan hecho público que Andreu ha pasado por un episodio de estrés, ya que no son muchos los famosos que reconocen estar mal: «Habéis dado una lección y os lo agradezco, ya que hay veces en que tenemos que parar porque la salud es lo primero y no se recupera después». Una afirmación a la que Sílvia Abril se ha sumado: «Y, especialmente, en cuanto a la salud mental«.
«Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Esto es un poco lento y, si queremos hacerlo bien, necesitaré un poco más de tiempo», decía en el comunicado Andreu Buenafuente. Y, después de verlo sufrir con esta situación, Sílvia reconoce que ha acabado reflexionando bastante sobre el tema. De hecho, reconoce que seguirá el ejemplo del marido si considera que lo necesita: «El episodio que acabamos de vivir en casa me ha hecho reflexionar al respecto. Yo misma voy como una peonza todo el tiempo y tengo que aplicar un poco más de calma porque trabajo mucho… Intentaré disfrutar más de los proyectos sin cargar con otras cosas«.
Silvia Abril nos ha contado cómo está nuestro querido Andreu y aprovecha para reivindicar la importancia de parar y de cuidar la salud mental.
Sílvia Abril lamenta que la profesión de humorista sea «una trampa»
Lo cierto es que ellos, que están en primera línea, encuentran que esta es una profesión que da mucho y que también exige mucho: «Esta profesión es una trampa porque engancha y nos gusta mucho, así que eso hace que no quieras dejar perder nada. A veces es importante disfrutar plenamente de los proyectos y no llegar sobrepasada o sin disfrutar de los lugares donde estás. La comedia se debe disfrutar», ha repetido.
Sílvia Abril y Andreu Buenafuente forman uno de los dúos más conocidos de todo el país y esto ha dado alas a la presentadora para preguntarle cómo consiguen desconectar y salir a tomar el aire sin recibir un montón de peticiones de los fans. Sorprendentemente, la humorista le ha reconocido que sólo logran hacerlo si se van de viaje muy lejos: «Sí que puedes desconectar, pero cuesta más si eres conocido y tienes que acabar alejándote más de casa».
«Por ejemplo, si cruzas el océano -aunque ahora está más complicado- y pones tierra de por medio y vas a algún lugar donde no te conozca nadie. Nosotros tenemos la suerte de que aún podemos viajar y pasar desapercibidos en Japón, por ejemplo, donde nadie nos conoce«, ha afirmado. Una manera un poco radical, quizá, pero efectiva si realmente quieren descansar y dejar el trabajo atrás durante unos días.