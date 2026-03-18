Laura Escanes ha conectado, y mucho, en la entrevista que le ha hecho Silvia Abril en su nuevo programa en 2Cat. Se las ha visto cómodas, haciendo juegos de palabras -quizás forzados- con los apellidos de la influencer y también sincerándose sobre algunos episodios de sus vidas privadas. La parte que más ha llamado la atención tiene que ver con una coincidencia entre ellas, que ambas sean hijas de padres separados. Sobre este tema han hablado ampliamente y se han dado cuenta de que vivieron esa experiencia de maneras muy diferentes. Mientras que la esposa de Andreu Buenafuente luchó por dar alas a la madre y convencerla de dejar al padre, Laura Escanes sufrió mucho la ruptura de sus padres: «Me daba vergüenza«.
«Mis padres se separaron cuando yo estaba en el instituto, cuando tendría 12 o 13 años y, en ese momento, fue un drama», comenzaba. En ese momento, de los 25 alumnos de clase solo dos tenían los padres separados mientras que ahora, en clase de su hija, los divorciados son una tercera parte: «Yo lo viví como una vergüenza y ahora lo pienso y me doy cuenta de que es mejor que se separen si están mal, pero fue un drama para mí y lo recuerdo como un momento intenso«.
Laura Escanes sufrió porque se veía en medio mientras intentaba consolar a uno y, después, al otro: «El problema es que, sin querer, acabas empatizando más con uno que con el otro. Para los hijos es complicada esta gestión». Y, en su caso, se añadía la necesidad de protección que sentía hacia su hermano pequeño, cuatro años menor: «Cuando fui madre, entendí que al final lo hacemos lo mejor que podemos y sabemos». «Yo pensaba que, como mis padres se habían separado, eso no me pasaría a mí… Y he aprendido la lección«, ha dejado caer. Inconscientemente, cree que le ayudó su experiencia de hija separada para evitar que su hija viviera malos rollos, por ejemplo.
¿Qué ha explicado sobre su hija en esta entrevista, Laura Escanes?
En esta entrevista, Laura Escanes ha hablado sobre la pequeña Roma. La hija que tiene con Risto Mejide tiene solo 6 años, pero ya deben luchar contra su deseo de tener móvil: «Intentamos vigilar, tanto yo como su padre, porque yo me noto que soy adicta y, muchas veces, lo dejo porque sino ella acabará haciendo lo mismo. Y me da mucho miedo porque yo marco mis límites en casa y ella sabe las normas, pero me da miedo pensar en el futuro con ella y las amigas adolescentes«.
La influencer comenzó a ser famosa en las redes sociales con solo 19 años, pero ya tenía perfiles antes. ¿Le recomendaría a su hija que hiciera lo mismo? «Yo me siento orgullosa de cómo he hecho las cosas y cómo he ido gestionando todo, pero ahora que sé los peligros pues me da miedo y no sé cómo gestionarlo. Ojalá Roma no quiera ser lo que yo soy, que salga rebotada con que yo soy pesada grabándome todo el tiempo y que quiera ser algo totalmente diferente«.
Y no es que reniegue de ser creadora de contenido, pero ahora que está desde dentro ve los peligros de la sobreexposición: «Es un error estar pensando en las consecuencias que tendrá el vídeo que publiques o el titular que escribirán, ya que depender de ese miedo es peligroso porque hace que pierdas tu esencia y te conviertas en un personaje». Ella comenzó siendo «muy espontánea», ya que le era «absolutamente igual» todo; pero ahora lo piensa todo más: «Me sabe mal, pero me tengo que proteger, tengo que proteger a mi familia y a mi hija. Hay un espacio que tengo que proteger y no me puedo mostrar al 100%. Nos encanta trabajar con esto, conoces gente increíble y vas a lugares donde no creías que irías. Pero también hay una parte mala, con toda esta exposición que a veces pesa«.
Silvia Abril ha querido saber cómo es Laura Escanes en casa, su espacio seguro: «Mira, te puedo decir que soy muy casera y que me encanta quedarme en casa viendo series y con la manta. Supongo que tiene que ver con mi trabajo, que me fuerza a encadenar un acto y una reunión con gente tras otra». Sobre su carácter, ha reconocido que es «muy intensa» y «muy sufrida«.
Eso sí, también es de aquellas lanzadas que tira adelante cuando le proponen algo: «Me gusta decir que sí y no quedarme con las ganas de hacer las cosas… Soy impulsiva, soy Aries«. Y, ante esto, la presentadora se ha sumado: «Oh, ¡yo también! Nunca miro si hay agua en la piscina, me lanzo directamente».