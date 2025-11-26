Una de las grandes sorpresas de la nueva programación de La 2Cat llegará muy pronto al canal en catalán de RTVE. Jordi Basté fue uno de los grandes fichajes de la temporada y su primer entrevistado ya ha provocado una buena sacudida en las redes sociales y en la actualidad. En un vídeo muy breve publicado en las redes sociales de la cadena de televisión pública, se veía al presentador de El món a RAC1 en un coche junto a Iñaki Urdangarin.

Pla Seqüència es el nuevo programa de entrevistas del periodista de RAC1 que ahora regresa a la televisión con un proyecto ambicioso en el que acompañará a los entrevistados durante un viaje de 50 minutos seguidos sin interrupciones, ni edición ni montaje. ¿El objetivo? Retratar la cara más real, espontánea y sin filtros de los famosos y personalidades que pasarán por el programa.

¿Qué famosos forman parte de ‘Pla Seqüència’?

Jordi Basté se estrenará en La 2Cat con un proyecto muy potente lleno de caras famosas. El primer escenario será con el exmarido de Cristina de Borbón, en la que será su primera entrevista televisiva después de haber salido de prisión por su imputación en el caso Nóos.

Iñaki Urdangarin es el primer invitado del nuevo programa de Jordi Basté en La 2Cat

Ahora bien, ¿qué otros nombres formarán parte de estos planos secuencia? En el vídeo publicado se ven varios escenarios que serán protagonistas del programa, como una iglesia o un bosque con una caravana.

Uno de los perfiles que aparecen es la actriz Emma Vilarasau, uno de los perfiles interpretativos más conocidos en Cataluña y protagonista de películas como Casa en flames, entre muchos otros títulos. En esta escena se les ve sentados en un banco de una iglesia y Basté pregunta si ella cree en Dios.

Emma Vilarasau será una de las entrevistas del nuevo programa de Jordi Basté en La 2Cat

También del panorama interpretativo habrá una entrevista con el actor Sergi López, protagonista de Sirat, la atleta Núria Picas, el cantante Lluís Llach o la actriz y artista Nina.

El actor Sergi López aparecerá en el nuevo programa de Jordi Basté

Lluís Llach y Jordi Basté en el nuevo programa en La 2Cat

Toda una estreno muy esperada que permitirá conocer 12 perfiles de famosos de manera muy cercana y sin cortes en Pla Seqüència, que indican que llegará «muy pronto».