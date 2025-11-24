Estreno bomba en La 2 Cat. La nueva programación del canal en catalán de RTVE llega con emisiones muy fuertes. Jordi Basté, uno de los nombres que estaban sobre la mesa en los meses de negociación sobre los fichajes que llegarían a La 2 Catalunya, estrenará «muy pronto» su nuevo programa. Pla Seqüència es un programa de entrevistas con el presentador de El món a RAC1, que ahora pasará a ocupar la pantalla del segundo canal de RTVE con un estilo muy particular, sin cortes y en un plano secuencia -tal como indica el nombre del programa- en el que durante 55 minutos los invitados famosos podrán decir lo suyo.

El primer nombre que pasará por el programa vaticina que será un estreno potente: Iñaki Urdangarin concederá su primera entrevista televisiva después de salir de la prisión por el caso Nóos, y además, lo hará en catalán.

Basté s’estrena a La 2Cat amb una entrevista a Iñaki Urdangarin | RTVE

Basté se estrena en La 2Cat entrevistando al exmarido de Cristina de Borbón

Solo se han podido ver unos pocos segundos de lo que será el primer programa de Pla Seqüència. Un formato de 55 minutos sin cortes que dará el punto de partida con la entrevista con Iñaki Urdangarin, el exmarido de Cristina de Borbón, después de haber cumplido la condena por el caso Nóos. «¿Cuánto hace que no tienes una conversación o una entrevista como esta?», le pregunta Jordi Basté desde el interior de un coche que conduce mientras la cámara, en movimiento, gira hasta mostrar la cara de la persona que va sentada en el asiento de copiloto.

La primera entrevista de Iñaki Urdangarin, en catalán y con Jordi Basté

«Sinceramente, no lo sé. Del Iñaki persona, más allá del deporte y todo eso creo que es la primera», responde el exmarido de Cristina de Borbón. «La primera es contigo, así que lo tenemos que hacer muy bien», apunta el exjugador antes de que Basté indique que se trata de un plano secuencia antes de cortar el vídeo y poner un mensaje que confirma que el programa llegará a La 2 Cat muy pronto. Desde el vídeo publicado en la web de RTVE, indican que Pla Seqüència es un espacio «sin cortes y sin montaje» porque todo «lo que se graba es lo que se emite».

Sin duda se trata de una noticia explosiva e inesperada. Además de ser la carta de presentación de Basté dentro del nuevo canal de RTVE, conseguir una entrevista con Iñaki Urdangarin es evidente que dará mucho que hablar. ¿Mostrará los trapos sucios de la familia real española y el matrimonio con Cristina? ¿Explicará detalles de su estancia en la prisión? Todo un estreno aún sin fecha oficial que ya ha generado mucho revuelo.