Estrena bomba a La 2 Cat. La nova programació del canal en català de RTVE arriba amb emissions molt fortes. Jordi Basté, un dels noms que hi havia damunt la taula en els mesos de negociació sobre els fitxatges que arribarien a La 2 Catalunya estrenarà “ben aviat” el seu nou programa. Pla Seqüència és un programa d’entrevistes amb el presentador de El món a RAC1, que ara passarà a ocupar la pantalla del segon canal de RTVE amb un estil molt particular, sense talls i en un pla seqüència -tal com indica el nom del programa- en què durant 55 minuts els convidats famosos podran dir la seva.
El primer nom que passarà pel programa vaticina que serà una estrena potent: Iñaki Urdangarin concedirà la seva primera entrevista televisiva després de sortir de la presó pel cas Nóos, i a més a més, ho farà en català.
Basté s’estrena a La 2Cat entrevistant l’exmarit de Cristina de Borbó
Només s’han pogut veure uns petits segons del que serà el primer programa de Pla Seqüència. Un format de 55 minuts sense talls que donarà el punt de partida amb l’entrevista amb Iñaki Urdangarin, l’exmarit de Cristina de Borbó, després d’haver complert la condemna pel cas Nóos. “Quant fa que no fas una conversa o una entrevista com aquesta?”, li pregunta Jordi Basté des de l’interior d’un cotxe que va conduint alhora que la càmera, en moviment, va girant fins a mostrar la cara de la persona que va asseguda al seient de copilot.
🎦 #PlaSeqüència pròximament a #La2Cat amb Jordi Basté.😮#LaQueParlaComTu @jordibaste pic.twitter.com/nIjoHkWal4— RTVE Catalunya (@RTVECatalunya) November 24, 2025
La primera entrevista d’Iñaki Urdangarin, en català i amb Jordi Basté
“Sincerament, no ho sé. De l’Iñaki’ persona, més enllà de l’esport i tot això crec que és la primera”, respon l’exmarit de Cristina de Borbó. “La primera és amb tu així que ho hem de fer molt bé”, apunta l’exjugador abans que Basté indiqui que es tracta d’un pla seqüència abans de tallar el vídeo i posar un missatge que confirma que el programa arribarà a La 2 Cat molt aviat. Des del vídeo publicat a la web de RTVE, indiquen que Pla Seqüència és un espai “sense talls i sense muntatge” perquè tot “el que es grava és el que s’emet”.
Sens dubte es tracta d’una notícia explosiva i inesperada. A més a més de ser la carta de presentació de Basté dins el nou canal de RTVE, aconseguir una entrevista amb Iñaki Urdangarin és evident que farà parlar molt. Mostrarà els draps bruts de la família reial espanyola i el matrimoni amb Cristina? Explicarà detalls de la seva estada a la presó? Tot plegat una estrena encara sense data oficial que ja ha generat molt rebombori.