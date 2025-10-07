Tota l’oferta de La 2 Cat, estrelles i el 70% de la programació en català

RTVE ha tret pit aquest migdia en la presentació de La 2 Cat, una cadena totalment renovada en la que hi han posat diners i ganes. L’objectiu és apropar-se als teleespectadors del país amb una graella plena de novetats, estrelles i el 70% de la programació en català. El lema? La que parla com tu, tota una declaració d’intencions que han deixat anar juntament amb unes quantes indirectes cap a la seva rival més directa, el 3Cat. L’elecció del nom ja és una provocació en si mateixa, però el presentador de l’acte ha volgut enviar un missatge de pau: “La 2 Cat ve a sumar, vol ser complementària a l’oferta actual que hi ha en català i tindrem bona relació amb el 3Cat i la Xal. Volem ser el mirall d’una Catalunya diversa i plural, així com també fer valdre la trajectòria de RTVE en català. I ho volem fer amb humilitat, sí, però amb ambició“.
Ens trobem davant d’un fet històric, ja que han doblat l’aposta pel català i mai no hi havia hagut tanta programació en aquesta llengua a La 2. Des de dins saben que es tracta d’una aposta arriscada i, per això, han donat les gràcies al president de RTVE i al Consell de l’Administració: “Gràcies per la valentia i el coratge de posar-ho en marxa perquè aquest és un projecte de tot RTVE“. El 13 d’octubre començarà aquesta temporada que anirà estrenant programes de manera esglaonada, ja que el 27 hi haurà més teca i la resta haurà d’esperar encara una mica. No han ofert el calendari concret, per això, i, per tant, encara no se sap quan debutaran certs presentadors. Sí que podem avançar com quedarà a la graella de matins, migdia, vespre i prime time.
Així serà el matí a La 2 Cat, actualitat i programes en directe
El dia arrancarà amb el Café d’idees de Gemma Nierga, que estrena sisena temporada: “Tinc la certesa que estic on he d’estar i on vull estar, el millor lloc possible”. Cristina Villanueva arriba directa des de La Sexta com un dels grans fitxatges, contenta de tornar a la cadena on va començar a treballar: “Encantada de tornar a casa i retrobar-me amb amics i talent. La Gemma marcarà l’actualitat i nosaltres la seguirem des del carrer, amb un programa distès i amb coses que ens interessen”. El 90% de les col·laboradores seran dones, així que aquest serà un programa molt femení.
Després, la televisió en directe continuarà a les 13 hores amb el Marco Chiazza al capdavant de l’Altaveu al pati. Aquí, s’analitzaran en diversos debats l’actualitat política amb veus contrastades i plurals. “Un programa àgil, dinàmic i molt fresc, amb col·laboradors que no acostumen a fer tertúlies. Hi haurà debats monogràfics amb experts, també, i verificadors de dades”, han dit.
Al migdia, arribarà el torn dels Informatius amb l’Aina Galduf per recollir tot el que hagi passat durant el dia: “Tot està preparat. Veiem La 2 com una finestra per apropar-nos a nous teleespectadors amb la proximitat i el rigor que ens caracteritza”. I tot just després, emetran el De cara barraca amb el Marc Martín on parlaran sense embuts sobre l’actualitat esportiva.
Saber y ganar i una bateria d’estrenes a la tarda de La 2 Cat
Jordi Hurtado també podrà veure’s a través de La 2 Cat, ara a Saber i guanyar com ha dit ell mateix en broma: “Amb un decorat nou, un plaer anar camí als 29 anys en antena així que sembla que la cosa va bé”. La Danae Boronat hi anirà al darrere amb la tercera temporada de l’Altaveu: “Ens encanta el que fem i ens ho passem molt bé. Anem de rècord en rècord perquè parlem del que parla la gent i com parla la gent, fem companyia i ho intentarem fer. Aquí, els més esbojarrats a fer el que faci falta”. Peter Vives presentarà un concurs a les tardes sobre el català, a més a més, en el qual els concursants competiran en proves sobre llengua.
A les 19:30 hores, arriba la bateria d’estrenes. La principal? La versió en català d’Aquí la terra de Jacob Petrús, que gravarà des de Madrid per aplaudir aquest programa d’èxit consolidat a La 1: “Estem molt contents de poder traslladar aquest bon rotllo a Catalunya. Que jo soc de Manresa i la gent no ho sap! Mai no he fet televisió en català i no saps la il·lusió que em fa de fer-ho”. Després arribarà el torn de l’estrena de Cuina brutal, que té l’objectiu que tota Catalunya es posi a cuinar amb ingredients fàcils, l’airfryer i “que el sabor sigui brutal”, ha dit el seu presentador, el Chef Bosquet, tot recordant a Marc Ribas. L’Informatiu vespre el conduirà el Rubén Urdiales, que beurà de l’actualitat amb les grans qüestions de la jornada amb una òptica catalana.
El prime time barrejarà català i castellà
En l’horari de màxima audiència, La 2 Cat incorporarà cares tan conegudes com Jordi Basté, Candela Peña, Xavier Bundó, Laura Fa i Lorena Vázquez, Judit Martín, Patrick Urbano i Montse Soto. Les nits de dilluns mantindran el cinema clàssic de La 1 en castellà, els dimarts arribarà L’any que vas néixer de Xavier Bundó: “Aquest serà un viatge en el temps a través del record de la gent de casa nostra contrastat amb un arxiu extraordinari que és el NODO. Els asseurem i conversarem de la seva vida per recuperar imatges que demostren com evolucionen les ciutats, la manera de viure i la gent”. Després, a les 23 hores, Montse Soto, locutora de Ràdio 4, que presentarà Temps enrere per posar en valor l’arxiu de RTVE en català.
El dimecres serà el dia del cor a La 2 Catalunya. Qui deia que no podia haver-hi cap programa d’informació del cor a la televisió pública? La Laura Fa i la Lorena Vázquez presentaran un programa de premsa rosa a la nit: “Nosaltres vindrem crispades i amb crispetes a Mamarazzis Pop&Cor. No estarem tan pausades, voldrem fer servir la premsa del cor amb mala llet i feminisme”. Quan elles acabin, la Candela Peña estrenarà Una tarda amb a partir de les 23 hores, un programa de conversa l’aproparà a nous personatges.
El dijous a la nit, hi haurà més cinema amb un espai on es podran veure algunes de les millors propostes del cinema contemporani i en català. Pel que fa als divendres a la nit, de moment no hi ha perfilat què podrem veure. Això sí, han donat detalls d’alguns programes que s’estrenaran pròximament i que podrien tenir-hi cabuda.
Un exemple? El programa que tindrà Jordi Basté de presentador, un dels grans fitxatges de la temporada. Ell farà un espai d’entrevistes que han anomenat Pla seqüència, que segueix l’exemple de la televisió època amb 55 minuts en què hi haurà “molta conversa”. Tornem a l’època del Puyal, diu, però modernitzat: “La diferència és que ara serà un pla seqüència sense tallar, amb persones molt conegudes amb les qui ens adonarem que arriba un moment que semblarà que no hi hagi càmeres. No penso dir cap nom, segurament fins al dia de l’emissió”, avisa.
També la Judit Martín compaginarà la feina a l’Està Passant amb aquesta nova proposta de La 2 Cat. En el seu cas, haurem d’esperar fins al 2026 per a l’arribada a la graella de Tot això eren camps. Aquí combinarà humor i sensibilitat per mostrar la realitat de la Catalunya dels extraradis. Patrick Urbano, per la seva banda, tindrà un programa sobre debats ètics en què es vincularà la filosofia a l’actualitat. Algunes presumptes que intentaran resoldre? Per exemple, fins a quin punt estem disposats a renunciar a la nostra llibertat per seguretat? I el punt musical el tindrem amb la Nina, que comptarà amb la pianista Laura Andrés com a companya de Gran Tonino: “Farem una cosa molt maca i bonica, viatjar per la vida de persones conegudes a través de la música que escolliran ells”.
I el cap de setmana què emetran a La 2 Cat?
El cap de setmana hi haurà més temporades de programes consolidats. Sílvia Abril farà La recepta perduda, que estrenarà la cinquena temporada per posar en valor la gastronomia i la història de la nostra gent des de la cuina perquè aquí es fan confessions molt maques. El Va de verd, per exemple, també repeteix per parlar de medi ambient i sostenibilitat. La cultura continuarà tenint una finestra a la cultura, és clar, i també hi haurà un programa d’arquitectura. A Fes-me viral hi haurà un concurs intergeneracional en què uns avis i els seus nets intentaran fer viral alguna cosa. Un concurs ràpid i divertit que aplaudirà el País Valencià que arribarà a partir del gener. I una de les sorpreses? Un programa patrocinat per La Fundació Princesa de Girona, unes converses que serviran per conèixer què fan els seus premiats.
Pel que fa a les retransmissions esportives, cal destacar que la primera arribarà el 14 d’octubre amb el partit de la selecció espanyola. Tenen clar que tindrà “un valor simbòlic” perquè fa 27 anys que no hi havia una retransmissió en català d’un partit de la selecció. Caldrà veure com reaccionen els teleespectadors.