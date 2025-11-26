El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Quins famosos passaran pel nou programa de Jordi Basté a La 2Cat?
Abril Rocamora
26/11/2025 17:12

Una de les grans bombes de la nova programació de La 2Cat arribarà ben aviat al canal en català de RTVE. Jordi Basté era un dels grans fitxatges de la temporada i el seu primer entrevistat ja ha provocat una bona sacsejada a les xarxes socials i l’actualitat. En un vídeo molt breu publicat a les xarxes socials de la cadena de televisió pública, es veia el presentador d’El món a RAC1 en un cotxe al costat d’Iñaki Urdangarin.

Pla Seqüència és el nou programa d’entrevistes del periodista de RAC1 que ara torna a la televisió amb un projecte ambiciós en què acompanyarà els entrevistats durant un viatge de 50 minuts seguits sense interrupcions, ni edició ni muntatge. L’objectiu? Retratar la cara més real, espontània i sense filtres dels famosos i personalitat que passaran pel programa.

Quins famosos formen part de ‘Pla Seqüència’?

Jordi Basté s’estrenarà a La 2Cat amb un projecte molt potent ple de cares famoses. El primer escenari serà amb l’exmarit de Cristina de Borbó, en la que serà la seva primera entrevista televisiva després d’haver sortit de la presó per la seva imputació en el cas Nóos.

Iñaki Urdangarin és el primer convidat del nou programa de Jordi Basté a La 2Cat | RTVE
Ara bé, quins altres noms formaran part d’aquests plans seqüència? En el vídeo publicat es veuen diversos escenaris que seran protagonistes del programa, com una església o un bosc amb una caravana.

Un dels perfils que hi surten és l’actriu Emma Vilarasau, un dels perfils interpretatius més coneguts a Catalunya i protagonistes de pel·lícules com Casa en flames, entre molts altres títols. En aquesta escena se’ls veu asseguts en un banc d’una església i Basté pregunta si ella creu en Déu.

Emma Vilarasau serà una de les entrevistes del nou programa de Jordi Basté a La 2Cat _ RTVE
També del panorama interpretatiu hi haurà una entrevista amb l’actor Sergi López, protagonista de Sirat, l’atleta Núria Picas, el cantant Lluís Llach o l’actriu i artista Nina.

L'actor Sergi López sortirà al nou programa de Jordi Basté | 2Cat
Lluís Llach i Jordi Basté en el nou programa a La 2Cat | RTVE
Lluís Llach i Jordi Basté en el nou programa a La 2Cat | RTVE

Tot plegat una estrena molt esperada que permetrà conèixer 12 perfils de famosos de manera molt propera i sense talls a Pla Seqüència, que indiquen que arribarà “ben aviat”.

