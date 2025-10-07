The Tyets triomfen amb la sintonia de ‘La casa nostra’, la nova sèrie de 3Cat

Queden pocs dies per a l’estrena de La casa nostra, la nova sitcom de 3Cat que promet molts i molts riures. Amb un repartiment de luxe, els teleespectadors podran enganxar-se a les aventures d’aquest grup tan divers a patir del 22 d’octubre. Fins ara, només havíem conegut alguns dels personatges principals. Doncs bé, l’última novetat té a veure amb la música: i és que The Tyets han estat els escollits per crear la sintonia d’aquesta sèrie.
La cadena acaba de publicar el vídeo de la gravació, la que combinen amb algunes escenes de la ficció. Bon rotllo, ritme i un tipus de cançó que fa pensar en altres temarros que podíem sentir en sèries icòniques. L’exitós grup mataroní canta per a aquesta sèrie de Dani de la Orden i Oriol Pérez, els qui podrem sentir cada vegada que emetin la careta al començament de cadascun dels 14 capítols.
La lletra fa intuir per on anirà la cosa, a més a més: “Jo que volia estar tranquil, i ara no sé ni on posar-me. Què faré, pobre de mi, si han vingut a molestar-me? Però ara, almenys, tinc companyia i és com viure en una sitcom. La vida és menys avorrida al teu costat. La casa nostra, la casa nostra”.
Una estrofa que acompanyen d’una de parlada per tres dels protagonistes: “Han vingut els teus pares a passar uns dies…“, “No em diguis això, que no és un malson. Jo no penso dormir al sofà”, “Doncs jo tampoc”, diuen els dos nois abans que prengui la paraula la mare d’un d’ells: “Miquel, quant fa que no canvies aquests llenços?”, “Ai mama, si us plau!“.
Els teleespectadors, encantats amb la cançó de La casa nostra
Fa poques hores que s’ha anunciat aquesta bomba, una cançó que molts creuen que se’ls quedarà al cap perquè és d’aquelles que se t’enganxen: “Que top i quin orgull“, “M’agrada massa“, “M’encanta” i “Temazo” són només alguns dels comentaris que han escrit d’aquest estil.
A més a més, ja comença a haver-hi molta gent demanant que arribi l’estrena aviat: “Quines ganes que s’estreni!“, repeteixen uns quants. A més a més, haver pogut sentir la careta incrementa l’expectació: “Ja tenia ganes de veure-la, però ara les ganes es multipliquen“.
El Miquel és el protagonista, un romàntic i idealista amb síndrome de Peter Pan que sempre ho ha tingut fàcil a la vida. La seva vocació? Buscar feina de periodista. Viu amb un company de pis, l’Èric, un buscavides immadur i guapo. Tots dos tenen una amiga fucker amb un bar, la Candela, qui regenta el punt de trobada de la colla. I atenció a la Berta, la veïna, amb poques habilitats socials i sempre amb el nas entre els llibres. Tot canviarà quan arribin els pares del Miquel, el Josep i la Pilar, un advocat fatxenda i una dona una mica desubicada que vol viure una segona joventut.
Betsy Túrnez, Llum Barrera, Nuria Casas, Marc Rius, Adrian Grösser, Paula Malia i Albert Ribalta són algunes de les cares que veurem en una sèrie que pot fer bona audiència i aconseguir feedback positiu, dues fites més necessàries que mai a 3Cat.