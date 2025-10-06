Què va passar amb Charles Thomas? Aquesta és la gran pregunta que es feia el director de Temps mort, Fèlix Colomer, quan va decidir sortir a buscar les respostes d’aquest cas tan curiós. 3Cat estrenarà el documental aquest dimarts 7 d’octubre al Nits Sense ficció i a la plataforma. Una producció de 3Cat en què també hi ha col·laborat El Terrat sota la direcció de Fèlix Colomer i la idea original, investigació i documentació de Carlos Jiménez.
El documental se centra en la figura del jugador de bàsquet nord-americà Charles Thomas, que va triomfar els anys 70. Una figura de l’esport que va passar per pistes catalanes com el Sant Josep de Barcelona, el FC Barcelona o el Bàsquet Manresa. Les xifres avalen la gran fama que va aconseguir, convertint-se en el màxim anotador de la Lliga espanyola de bàsquet entre les temporades 1968 i 1970. Ara bé, tot es torçaria després d’una lesió en el punt més àlgid de la seva carrera va portar-lo a desaparèixer de la nit al dia sense que ningú en sabés res. Què va passar amb Charles Thomas?
La història d’un jugador històric i una desaparició plena d’incògnites
Temps mort va presentar-se a la 28a edició del Festival de Màlaga, va formar part del DocsBarcelona i ara arriba a 3Cat per acostar aquesta història plena d’incògnites d’una figura del bàsquet que molts aclamaven com a “un home que podia volar”. Un esportista atractiu, amb una vida aparentment feliç i plena d’èxits i un camí professional llarg que l’havia posicionat com una de les grans estrelles del Barça de l’època. Després d’una lesió de genoll molt dura, la seva vida va fer un gir de 180 graus.
Temps més tard Thomas va desaparèixer i els rumors, de tota mena, van aparèixer preguntant-se per què havia marxat sense deixar rastre. Hi havia diverses sospites, com que havia tornat als Estats Units, que potser havia caigut en el món de les drogues i fins i tot el van arribar a donar per mort. Per poder donar més vida a relat, els actors Fàtima Balde i Jeremiah Idom s’encarreguen d’algunes escenes dramatitzades per intentar explicar què va passar realment amb Charles Thomas. Un documental ple de girs de guió per intentar explicar l’ascens i caiguda d’aquesta figura en un relat sorprenent que els espectadors de TV3 podran veure aquest dimarts 7 d’octubre a partir de les 22:05.