¿Qué pasó con Charles Thomas? Esta es la gran pregunta que se hacía el director de Tiempo muerto, Fèlix Colomer, cuando decidió salir a buscar las respuestas de este caso tan curioso. 3Cat estrenará el documental este martes 7 de octubre en Nits Sense ficció y en la plataforma. Una producción de 3Cat en la que también ha colaborado El Terrat bajo la dirección de Fèlix Colomer y la idea original, investigación y documentación de Carlos Jiménez.

El documental se centra en la figura del jugador de baloncesto estadounidense Charles Thomas, que triunfó en los años 70. Una figura del deporte que pasó por pistas catalanas como el Sant Josep de Barcelona, el FC Barcelona o el Bàsquet Manresa. Las cifras avalan la gran fama que consiguió, convirtiéndose en el máximo anotador de la Liga española de baloncesto entre las temporadas 1968 y 1970. Sin embargo, todo se torcería después de una lesión en el punto más álgido de su carrera que lo llevó a desaparecer de la noche a la mañana sin que nadie supiera nada. ¿Qué pasó con Charles Thomas?

Un fragmento del documental ‘Tiempo muerto’ que se estrena en ‘Sense ficció’ | 3Cat

La historia de un jugador histórico y una desaparición llena de incógnitas

Tiempo muerto se presentó en la 28ª edición del Festival de Málaga, formó parte del DocsBarcelona y ahora llega a 3Cat para acercar esta historia llena de incógnitas de una figura del baloncesto que muchos aclamaban como «un hombre que podía volar». Un deportista atractivo, con una vida aparentemente feliz y llena de éxitos y un camino profesional largo que lo había posicionado como una de las grandes estrellas del Barça de la época. Después de una lesión de rodilla muy dura, su vida dio un giro de 180 grados.

Tiempo más tarde Thomas desapareció y los rumores, de toda índole, surgieron preguntándose por qué se había marchado sin dejar rastro. Había varias sospechas, como que había regresado a Estados Unidos, que quizá había caído en el mundo de las drogas e incluso lo llegaron a dar por muerto. Para poder dar más vida al relato, los actores Fàtima Balde y Jeremiah Idom se encargan de algunas escenas dramatizadas para intentar explicar qué pasó realmente con Charles Thomas. Un documental lleno de giros de guion para intentar explicar el ascenso y caída de esta figura en un relato sorprendente que los espectadores de TV3 podrán ver este martes 7 de octubre a partir de las 22:05.