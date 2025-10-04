3Cat se prepara para la llegada de las novedades del mes de octubre. La cadena pública catalana estrenará nuevas series, temporadas y programas diversos para todos los públicos. ¿Cuáles son los contenidos destacados que llegarán en los próximos días a 3Cat?

Entre los títulos más destacados de la parrilla se encuentra la tercera temporada de La Travessa. Laura Escanes volverá a liderar el concurso de aventuras más extremo de TV3 el próximo 9 de octubre con La Travessa: expedición Ponent, donde las 10 parejas de concursantes atravesarán el territorio desde el Delta del Ebro hasta el Valle de Arán en una ruta de más de 300 kilómetros que los pondrá a prueba tanto en el ámbito físico como mental. ¿El premio? 20.000 euros, doblando lo que ofrecieron para la primera temporada del programa.

Així serà la ruta de la tercera temporada de ‘La Travessa’ | 3Cat

Una nueva sitcom llega a TV3 después de diecisiete años

La casa nostra es uno de los proyectos que más expectación genera. Hace meses que se habla del nuevo proyecto de Dani de la Orden en TV3. El creador de Casa en flames tenía el reto de recuperar el género de las sitcoms después de diecisiete años desde que salió a la luz 13 anys i un dia. La cadena catalana ha sido hogar de un título insuperable, Plats Bruts, y por tanto el regreso de la comedia de situación tiene un listón muy alto que superar. Esta comedia romántica protagonizada por Marc Rius, Llum Barrera, Betsy Túrnez, Paula Malia, Núria Casas, Adrian Grösser y Albert Ribalta cuenta la historia de un chico que comparte piso con un amigo y que de un día para otro ve cómo sus padres vuelven a vivir en su casa. También se suma Berta, su vecina; Candela, propietaria del bar y su expareja, Rut. Toda esta historia se estrenará en la plataforma el próximo 22 de octubre.

‘La casa nostra’, la nova sitcom de 3Cat de Dani de la Orden | Mireia Comas

El entretenimiento no faltará este mes de octubre en 3Cat. El día 13 llegará la segunda temporada de Vintage, una serie de comedia protagonizada por Abel Folk, Lluís Villanueva, Carme Pla, Diana Gómez y que esta temporada incorpora el fichaje de Sílvia Abril, que seguro dará mucho juego. Este proyecto pone a sus personajes a debatir situaciones muy divertidas y temas como los conflictos generacionales, las relaciones sexoafectivas y la madurez, entre otros.

Arriba la segona temporada de la sèrie ‘Vintage’ | 3Cat

‘Crims’ llega al Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña

Carles Porta y la crónica negra llegan el 13 de octubre al Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña que se celebra anualmente en Sitges. Aquí se emitirá la edición especial del capítulo El doble crimen de Bellvitge, un caso que se traslada al año 2004 cuando después de un incendio en un piso del barrio de Bellvitge identifican que las dos víctimas eran dos agentes en prácticas del Cuerpo Nacional de Policía.

3Cat estrenará el día 15 de octubre la serie documental en formato pódcast titulada En defensa de Companys. Coincidiendo con el 85º aniversario del fusilamiento del presidente Lluís Companys, se presentará un relato de los últimos días de la figura de Companys narrado por el actor Pere Arquillué y con el testimonio sonoro de Ramon de Colubí.

3Cat estrena aquest octubre ‘En defensa de Companys’ | 3Cat

En formato pódcast también llegará la segunda temporada de Ho he superat. Un videopódcast conducido por Xantal Llavina que trae personajes públicos para hablar de los momentos más difíciles de su vida. ¿Qué famosos pasarán por el plató? Miki Núñez, Sandro Rosell, Bojan Krkic, Núria Bacardit, Albert Llovera, Pep Sala, Laia Sanz y Marc Marginedas.

¿Qué documentales llegan este mes a 3Cat?

Este mes hay dos títulos documentales que se emitirán en TV3. Por un lado, la historia del jugador de baloncesto Charles Thomas será protagonista de Nits sense ficció el día 7 de octubre. Temps mort explora la desaparición del jugador tras una lesión, ¿qué fue de él y por qué desapareció cuando estaba en su mejor momento?

El documental ‘Temps mort’ arriba aquest mes d’octubre a TV3 | 3Cat

El 28 de octubre llegará un documental con el sello de 3Cat. Memòria de l’heroïna da voz a una generación perdida de finales del siglo pasado afectados por el consumo de heroína o que tuvieron experiencias cercanas con el sida. Un espacio que aborda temas delicados y el estigma que conlleva hablar y recordar sus historias.

Novedades para el público infantil

En cuanto a los más pequeños de la casa, llega un nuevo personaje al Super3. Se trata de la Tat, que acompañará al Titó y el John C en sus aventuras. La Tat es la persona que pone las voces y mueve los muñecos del programa.

La Tat és el nou personatge que arriba al Super3 | 3Cat

Los fans del universo Bola de Drac también podrán disfrutar de novedades. Este 13 de octubre se estrena la cuarta temporada de Bola de Drac Súper con 30 nuevos capítulos doblados por primera vez en catalán.

También la plataforma EVA estrena contenidos este octubre con la tercera temporada del videopódcast No cardis con Núria Simón, Ona Jou y Joana Cabratosa, miembros de Can Putades. Así mismo, habrá doble sesión de Clímax. El programa de citas aumenta la dosis y emitirá dos capítulos, sábados y domingos por la noche en una tercera temporada que estrena nuevo plató y un formato renovado de citas.

La Champions femenina vuelve a 3Cat

La apuesta por el deporte femenino es firme y la Champions vuelve a 3Cat esta temporada. Los partidos de la Champions League del Barça femenino podrán seguirse en TV3 y en la plataforma 3Cat. Por un lado, el partido contra el AS Roma del 15 de octubre y el partido contra el Chelsea el 20 de noviembre, ambos a partir de las 21:00. También se podrá seguir a través de Esport3 y la plataforma los partidos del Real Madrid contra el AS Roma y contra el Paris FC. En conjunto, una amplia gama de programación para todos los públicos.