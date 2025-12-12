El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
El 2Cat derrota ‘La Revuelta’ amb Jordi Basté i Iñaki Urdangarin
  • CA
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
12/12/2025 10:41

La 2Cat tenia un caramel·let per a aquest dijous, quan Jordi Basté estrenava el seu nou programa amb una entrevista bomba a Iñaki Urdangarin. L’exduc de Palma ha parlat a Pla seqüència en català i amb una sinceritat mai vista sobre la seva estada a presó, el que ha cridat l’atenció de molts teleespectadors. L’expectació era màxima, però no ha estat prou per fer liderar la versió renovada de la cadena pública. I és que no hi ha hagut sorpasso ni sorpresa i TV3 ha tornat a tenir l’emissió més vista de la nit gràcies a Polònia, que manté el seu lideratge.

Et pot interessar

Quina quota de pantalla ha fet cadascuna d’aquestes ofertes? Mentre que l’entrevista a l’exmarit de Cristina de Borbó assolia un bon 9,2% de share -una xifra que assoleix molt poques vegades aquesta cadena-, TV3 obtenia un 17,2% que els deixa en evidència. Ni tan sols amb una entrevista tan potent els poden fer una mínima ombra.

El presentador i l'Iñaki Urdangarin han compartit confidències amb un cafè - La 2 Cat
El presentador i l’Iñaki Urdangarin han compartit confidències amb un cafè | La 2 Cat

Això sí, Jordi Basté i companyia poden estar contents perquè han pogut superar la seva cadena gran. La Revuelta entrevistava la cantant Nathy Peluso, aquest dijous, que interessava el 7,6% de l’audiència. Ells sumaven un punt i mig més i, per això, des de La 2Cat aplaudeixen els resultats obtinguts. L’estrena diuen que ha fet “un rècord d’audiència” i que s’ha convertit en una de les estrenes “més rellevants” de la cadena gràcies a haver reunit 145.000 espectadors.

Quines audiències ha fet El Hormiguero i Gran Hermano mentrestant?

A les altres cadenes, mentrestant, poca novetat. Telecinco continua enfonsant-se amb Gran Hermano, una edició desastrosa de la que ja han confirmat que avançaran el seu final perquè és insostenible mantenir en antena unes gales que obtenen xifres tan summament ridícules com la d’aquesta nit. De fet, a Catalunya només han assolit un 3,6% de quota de pantalla que demostra que no ho estan fent gens bé.

I Antena 3? Ells continuen fent xino-xano amb El Hormiguero, que assoleix un 11,8% molt bo per ser una entrevista a Isabel Preysler a Catalunya. Sembla que les tafaneries agraden més del que sembla.

L'entrevista a Isabel Preysler ajuda El Hormiguero a fer audiència - Antena 3
L’entrevista a Isabel Preysler ajuda El Hormiguero a fer audiència | Antena 3

Amb tot, un dijous amb molta competència televisiva que ha repartit els teleespectadors en les diferents cadenes. El titular és clar, TV3 continua liderant malgrat tot i que La 2 Cat necessita entrevistes així de potents per fer unes xifres més o menys bones.

David Broncano Iñaki Urdangarin TV3

Més notícies
Notícia: Quins límits han posat els fills d&#8217;Iñaki Urdangarin per a la seva entrevista?
Comparteix
L'exmarit de Cristina de Borbó protagonitzarà una entrevista bomba el pròxim 11 de desembre
Notícia: Tot el que se sap de l&#8217;entrevista i les memòries bomba d&#8217;Iñaki Urdangarin
Comparteix
L'exduc de Palma ocuparà tots els titulars perquè parlarà de la presó i criticarà obertament Felip, Letícia i Joan Carles
Notícia: Jordi Basté s&#8217;estrenarà a La 2Cat amb una entrevista a Iñaki Urdangarin
Comparteix
El nou programa del presentador de RAC 1 arribarà ben aviat al nou canal en català de RTVE
Entrevista: Xavi Freixes: “Amb ‘El matí de Ràdio 4’, hi ha alternativa a Ustrell i Basté”
Comparteix
ENTREVISTA al director i presentador del nou magazín de la ràdio pública, que fan un rellançament de la marca molt ambiciós

Comparteix

Icona de pantalla completa