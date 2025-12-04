Jordi Basté es prepara per a l’estrena del seu nou programa a La 2Cat. Pla seqüència és un espai d’entrevistes amb famosos en què tindran 50 minuts de conversa sense talls ni edició i sense filtres. Per encetar aquesta nova etapa ha triat un convidat bomba: Iñaki Urdangarin. L’exmarit de Cristina de Borbó concedirà la seva primera entrevista a la televisió després de sortir de la presó per la seva imputació en el cas Nóos.
Un cas de corrupció que també va esquitxar la família reial espanyola i que ara podria tornar al panorama públic en aquesta entrevista tan esperada. Urdangarin té ganes d’explicar la seva veritat després de tot el que ha viscut els últims anys i s’espera que parli de les dues dècades de matrimoni amb la germana de Felip VI, el pas per la presó i la seva cara més personal. Serà el pròxim 11 de desembre quan s’emeti aquesta entrevista que pot fer tremolar la Zarzuela, però hi ha línies vermelles que no pot travessar l’exjugador d’handbol?
Les línies vermelles dels fills d’Iñaki Urdangarin: què no volen que surti en aquesta entrevista?
Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó va formar una família durant els seus anys de matrimoni, abans que la seva relació se n’anés en orris. Però Iñaki té llibertat absoluta per tractar tots els temes que vulgui en aquesta entrevista que encendrà la polèmica? Segons recull la revista HOLA, els seus quatre fills han estat els responsables de marcar “les línies vermelles”. “Conscients que en una conversa de caràcter personal és inevitable esmentar els quatre com a part fonamental de la seva vida, només li han demanat que no parli d’ells, més enllà de l’inevitable”, remarquen.
El seu cognom els ha marcat de per vida i ser fills d’una Borbó i d’una persona que ha estat a la presó sempre els acompanyarà, malgrat que intenten portar una vida més aviat discreta -una mica diferent del que fan els seus cosins Froilán i Victoria Federica-.
Què se’n sap de la vida dels fills d’Iñaki i Cristina?
Juan, Pablo, Miguel i Irene Urdangarin són els fills d’un matrimoni molt mediàtic que acostuma a formar part de les revistes del cor cada cop que hi ha notícies sobre alguns dels seus progenitors. Però que se’n sap de la seva vida? Segons la citada revista, els quatre joves “no volen estar en el focus mediàtic”, però com els podria afectar aquesta sonada entrevista del seu pare? Juan Urdangarin viu a Londres i treballa a E1 Series, el campionat internacional de llanxes electròniques, on va conèixer la seva parella, Sophia Khan, de qui van sortir unes imatges de tots dos fa unes setmanes, explica la citada revista.
Pablo Urdangarin és el fill que més s’assembla al seu pare, sobretot perquè ha seguit el seu camí en el món de l’esport professional. Després de passar pel Barça, el jove continua triomfant al Granollers i recentment va estar convocat per la Selecció Espanyola. Pablo és un dels fills que més interacció té amb la premsa i de qui més se’n sap de la seva vida privada. En el seu cas fa temps que comparteix la vida amb Johanna Zott, la xicota, que acostuma a estar present en els seus partits i acompanya la seva sogra.
Pel que fa a Miguel i Irene Urdangarin, són els dos perfils més desconeguts de la família. El primer és biòleg marí, viu a Madrid i s’ha format a Londres, a la Universitat de Southampton. Després de passar una etapa a l’estranger, ara viu a la ciutat i comparteix la seva vida amb la seva parella, la jove Olympia Beracasa.
Finalment, Irene Urdangarin estudia a Oxford des de l’any passat i s’està formant en la carrera de Gestió Hotelera, Turisme i Esdeveniments. Pel que fa a la seva parella personal, no se’n sap res des que va trencar amb Juan Urquijo, el germà de la dona de José Luis Martínez-Almeida. En tot cas, què explicarà Iñaki Urdangarin en aquesta esperada entrevista? S’atrevirà a explicar detalls sucosos? Caldrà esperar una mica més per saber-ho.