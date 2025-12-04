Jordi Basté se prepara para el estreno de su nuevo programa en La 2Cat. Pla seqüència es un espacio de entrevistas con famosos en el que tendrán 50 minutos de conversación sin cortes ni edición y sin filtros. Para iniciar esta nueva etapa ha elegido a un invitado bomba: Iñaki Urdangarin. El exmarido de Cristina de Borbón concederá su primera entrevista en televisión después de salir de prisión por su imputación en el caso Nóos.

Un caso de corrupción que también salpicó a la familia real española y que ahora podría volver al panorama público en esta entrevista tan esperada. Urdangarin tiene ganas de contar su verdad después de todo lo que ha vivido en los últimos años y se espera que hable de las dos décadas de matrimonio con la hermana de Felipe VI, su paso por la prisión y su lado más personal. Será el próximo 11 de diciembre cuando se emita esta entrevista que puede hacer temblar la Zarzuela, pero ¿hay líneas rojas que no puede cruzar el exjugador de balonmano?

Las líneas rojas de los hijos de Iñaki Urdangarin: ¿qué no quieren que salga en esta entrevista?

Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón formaron una familia durante sus años de matrimonio, antes de que su relación se fuera al traste. Pero ¿Iñaki tiene libertad absoluta para tratar todos los temas que quiera en esta entrevista que encenderá la polémica? Según recoge la revista HOLA, sus cuatro hijos han sido los responsables de marcar «las líneas rojas». «Conscientes de que en una conversación de carácter personal es inevitable mencionarlos como parte fundamental de su vida, solo le han pedido que no hable de ellos, más allá de lo inevitable», remarcan.

Iñaki Urdangarin hablará de su paso por prisión – La 2 Cat

Su apellido les ha marcado de por vida y ser hijos de una Borbón y de una persona que ha estado en prisión siempre los acompañará, a pesar de que intentan llevar una vida más bien discreta, un poco diferente de lo que hacen sus primos Froilán y Victoria Federica.

¿Qué se sabe de la vida de los hijos de Iñaki y Cristina?

Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin son los hijos de un matrimonio muy mediático que suele formar parte de las revistas del corazón cada vez que hay noticias sobre alguno de sus progenitores. Pero ¿qué se sabe de su vida? Según la citada revista, los cuatro jóvenes «no quieren estar en el foco mediático», pero ¿cómo les podría afectar esta sonada entrevista de su padre? Juan Urdangarin vive en Londres y trabaja en E1 Series, el campeonato internacional de lanchas eléctricas, donde conoció a su pareja, Sophia Khan, de quien salieron unas imágenes de ambos hace unas semanas, explica la citada revista.

Juan Urdangarin tiene nueva pareja y los fotógrafos captaron su cara – Instagram

Pablo Urdangarin es el hijo que más se parece a su padre, sobre todo porque ha seguido su camino en el mundo del deporte profesional. Después de pasar por el Barça, el joven continúa triunfando en el Granollers y recientemente fue convocado por la Selección Española. Pablo es uno de los hijos que más interacción tiene con la prensa y de quien más se sabe de su vida privada. En su caso, hace tiempo que comparte la vida con Johanna Zott, la novia, que suele estar presente en sus partidos y acompaña a su suegra.

Primera foto de la novia de Pablo Urdangarin – Lecturas

En cuanto a Miguel e Irene Urdangarin, son los dos perfiles más desconocidos de la familia. El primero es biólogo marino, vive en Madrid y se ha formado en Londres, en la Universidad de Southampton. Después de pasar una etapa en el extranjero, ahora vive en la ciudad y comparte su vida con su pareja, la joven Olympia Beracasa.

Miguel Urdangarin se gradúa en biología marina | Europa Press

Finalmente, Irene Urdangarin estudia en Oxford desde el año pasado y se está formando en la carrera de Gestión Hotelera, Turismo y Eventos. En cuanto a su pareja personal, no se sabe nada desde que rompió con Juan Urquijo, el hermano de la mujer de José Luis Martínez-Almeida. En todo caso, ¿qué contará Iñaki Urdangarin en esta esperada entrevista? ¿Se atreverá a contar detalles jugosos? Habrá que esperar un poco más para saberlo.