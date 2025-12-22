Iñaki Urdangarin ha hablado de la separación de Cristina de Borbón en la entrevista que ha concedido a La 2 Cat. Por primera vez, ha confesado que su paso por prisión fue determinante en el divorcio de la hermana de Felipe. Después de dos décadas juntos y cuatro hijos en común, separaron sus caminos porque la situación era demasiado complicada y dolorosa. Ante esta revelación, su abogado ha sacado a la luz aún más detalles sobre la ruptura. ¿Cómo supo que el matrimonio se rompía? ¿Y cuándo ocurrió realmente? ¿Antes o después de la publicación de las fotos de Iñaki y Ainhoa Armentia?

El abogado Mario Pascual Vives ha hablado sobre el tema con la agencia Europa Press, lo que ha sorprendido porque no suele hacerlo. ¿Qué ha dicho? Ha recordado todo lo que vivió junto a Iñaki sobre todo en aquellos primeros días en prisión: “Me alojé en un pueblo junto al centro penitenciario y pude estar con él tres días mientras preparábamos varias cosas pendientes”. Por ejemplo, la petición de que le dieran una bicicleta estática o que le permitieran tener libros en su celda.

¿Uno de los detalles que ha sacado a la luz y que aún no se sabían? Que Iñaki estuvo «muy tranquilo» porque toda su familia le decía que confiaban 100% en él: «Recuerdo que le decían que sabían que, en ningún momento, tuvo intención de delinquir. Y, días antes, estuve en Ginebra con ellos y lógicamente estuvimos hablando todo el fin de semana sobre cómo prepararíamos su entrada en prisión«.

Mario Pascual Vives da detalles de la ruptura de Iñaki y Cristina de Borbón | Europa Press

¿Cuándo se rompió realmente el matrimonio de Iñaki y Cristina de Borbón?

El abogado compartió muchos momentos con Iñaki y Cristina cuando aún eran matrimonio y eso le ha permitido saber cómo eran como pareja: “Conviví con ellos muchísimos años y eso me permitió tener la impresión, que la he tenido siempre, de que eran una pareja muy fuerte”. ¿Cuándo cambió todo? Según el letrado, cuando el exduque de Palma salió de prisión: “A partir de ese momento empezó a romperse todo. Yo no lo supe hasta después de muchos meses, por eso, cuando me dijeron que la situación se había deteriorado. Una pena, realmente, después de tantos años”. Según estas palabras, pues, parece que la pareja ya estaba rota desde hacía tiempo cuando él comenzó con su compañera de trabajo.

Ahora, Mario Pascual Vives trata con la actual pareja de Iñaki. Sobre Ainhoa Armentia solo ha tenido buenas palabras: “Me parece una persona extraordinaria también, la verdad”. Ambos habrían apoyado al exjugador de balonmano en su intención de querer publicar unas memorias. Las escribió durante su estancia en prisión, tal como ha reconocido el abogado: “Recuerdo haber visto los cuadernos y me he enterado del contenido del libro hace pocos días, pero tampoco sé mucho porque es algo muy personal suyo”.