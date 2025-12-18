Mucha tensión en la Zarzuela: Felipe de Borbón, harto de los sobrinos «maleducados»

Felipe de Borbón está harto de sus sobrinos. Este es el resumen que podríamos extraer de la información a la que ha tenido acceso Monarquía Digital, un medio especializado en la Casa Real que ha sabido que hay «muy mal rollo» entre el monarca español y los hijos de sus hermanas. La culpa la tiene la actitud de los jóvenes aristócratas, que estarían colándose en la Zarzuela siempre que les da la gana y esto no hace gracia a su tío.

Últimamente, habría habido un reajuste familiar porque son varios los miembros de la familia que se están quedando «de manera prolongada» y esto ha generado malestar entre el personal de seguridad y el equipo de servicio. De hecho, se habría reabierto un debate sobre «el equilibrio delicado» entre los espacios familiares y la convivencia diaria. Las visitas frecuentes y las estancias prolongadas de los sobrinos provocan una modificación operativa del personal de seguridad: «Esto deriva en roces logísticos y momentos de tensión«.

Los sobrinos de Felipe están cada día en la Zarzuela | Europa Press

El personal de la Zarzuela, indignado por la actitud de los sobrinos de Felipe de Borbón

El personal habría mostrado «incomodidad» por la duración de las visitas y «por la actitud de los jóvenes» porque van a la piscina y a las zonas privadas de uso restringido cuando, en teoría, no pueden. Además, consideran que su comportamiento es «poco cercano» y «maleducado» hacia el personal, lo que «intensifica el ambiente de tensión» que se vive ahora mismo en el palacio.

Irene Urdangarin fue la primera en instalarse allí, a quien se unió Miguel Urdangarin cuando terminó los estudios en el Reino Unido. Previamente había estado su hermano Juan quien estuvo allí una época, cuando huyó de Londres tras una decepción amorosa. Felipe de Borbón decidió que ayudaría a la hermana y accedió a acoger a los sobrinos, pero siempre haciendo énfasis en que fuese «por tiempo limitado«. Han hecho caso omiso, por lo que parece, y eso estaría convirtiendo aquella casa en una olla a presión.

Felipe y Letizia no quieren que sus sobrinos sigan molestando | Europa Press

Felipe y Letizia estaban muy tranquilos en casa, ahora que Elionor está en el ejército y que Sofia estudia en Lisboa. Teniendo en cuenta que residen en una auténtica mansión inmensa pagada por todos, lo mínimo que podrían hacer es callar y dejar que los sobrinos ocupen un espacio. Pues no, parece que eso también les molesta. Los jóvenes aristócratas no tendrían una buena actitud, pero el malestar que se vive dentro de la familia real desde hace años parece que no ayuda.